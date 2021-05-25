原标题：封面报道丨民办校也要让百姓“上得起”

校园环境好，师资优良，升学率高……近年来，许多地方民办学校成为香饽饽，受到家长追捧。但动辄一年几万乃至几十万元的学费，也让家长负担日重，直呼“上不起”。

尽管一些民办学校收费已经很高，但学费上涨的压力，仍年年向家长逼来。

义务教育阶段，民办学校高收费，已经让许多百姓“有意见”“不满意”了！

那些高得有些离谱的收费，标准是咋定的？测算过吗？合理吗？谁审批的？学校收支监管到位吗？有没有变相转移利润？

这些问题，该规范规范了。

5月14日，修订后的《民办教育促进法实施条例》发布。实施条例进一步强调民办教育的公益性，并就营造更加公平的办学环境、保护受教育者合法权益等方面作出详细规定，对遏制义务教育阶段民办学校高收费，将起到积极作用。

教育的根本任务是立德树人，无论何种类型的学校，都必须坚定不移地贯彻这一方针。

义务教育阶段，百姓有权自主选择公办学校还是民办学校读书，但承担义务教育职责的任何一家学校，都要考虑让学生“上得起”这一严肃问题，在收费上要亲民、接地气。

如此，方不负教育之初衷，办出人民满意的教育！

(责编：温璐、秦华)