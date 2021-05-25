原标题：每5个中小学生中就有一个小胖墩儿 专家详解肥胖防控怎么做

每5个中小学生中就有一个小胖墩儿父母是肥胖防控第一责任人

中国成人体质指数标准

5月20日是全国学生营养日，随着生活水平的不断提高，学生营养水平日益提高，但与之相随的肥胖问题也渐渐凸显。为有效遏制超重肥胖流行，促进儿童青少年健康成长，5月19日，国家卫健委邀请相关专家进行了主题为“肥胖防控，从娃娃抓起”的在线访谈。

根据国家卫健委发布的《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》，我国6-17岁儿童青少年超重率和肥胖率分别是11.1%和7.9%，加起来是19%，也就是说，几乎每5个中小学生中就有一个小胖墩儿。6岁以下儿童的超重率和肥胖率分别是6.8%和3.6%，两项相加占比10.4%。

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任马冠生分析认为，与2015年发布的报告相比，不论是6-17岁的儿童青少年，还是6岁以下儿童，超重率和肥胖率都在上升，“这也说明过去这么多年（儿童青少年）肥胖的形势越来越严峻”。

肥胖是百病之源

“经常听肥胖的孩子说骨头或者肌肉不舒服。”中国疾控中心营养与健康所研究员刘爱玲表示，这是因为肥胖会对多个器官和系统造成危害，过重的体重会对骨骼和肌肉产生比较大的压力，容易造成关节、骨骼、肌肉损害。肥胖的孩子发生骨折、下肢畸形、行动不便的风险明显高于体重正常的孩子。肥胖还会影响儿童的生殖系统和内分泌系统，造成他们的青春期发育提前，甚至还可能导致性早熟。

刘爱玲表示，肥胖还会影响儿童的大脑和智力发育。有大量研究表明，肥胖孩子的智力水平显著低于体重正常的孩子，肥胖的程度越高，对认知和智力的影响越大。此外，肥胖还会影响儿童运动能力和运动的发展，他们的身体素质，如耐力、爆发力、柔韧性，都明显低于正常体重的孩子。

俗话说“肥胖是百病之源”，刘爱玲解释说，胖的孩子可能已经有了高血压、糖耐量异常、血脂异常等一些慢性病表现；胖孩子还容易出现心理问题，比如他们比较压抑自我，容易过度自卑，比较孤僻。

“孩子小时候胖，长大之后往往也是胖的。”刘爱玲表示，这样就会增加成年期慢性疾病患病率，比如冠心病、脑卒中、糖尿病、癌症等，从而影响其一生的健康、寿命和生活质量。肥胖对孩子身心健康的危害还会使家庭和社会的经济负担增高，这种危害会限制孩子潜能的发展，长大之后的劳动生产率会下降，“所以，对家庭以及我们整个国民素质的提高和经济、社会的长久发展都是不利的”。

肥胖孩子变多的主要原因是个体因素

哪些原因造成了孩子的肥胖呢？刘爱玲说，遗传因素在肥胖的发生比例中大约占40%-70%。基因在短时间内很难发生较大的变化，所以近几十年来，儿童肥胖快速上升的趋势不是由于基因变化，而是环境因素造成的。

“环境因素中对孩子肥胖影响最大的则是个体因素。”刘爱玲指出，个体因素中的致胖因素包括孩子膳食结构不合理，经常吃一些能量比较高的食物，脂肪供能过高，也会导致能量摄入增加，从而增加肥胖的风险。除此之外，孩子经常不吃早饭或者早饭的种类比较少、营养质量比较差；经常吃一些高油、高糖的零食；常喝含糖饮料；经常在外面就餐，或者常点外卖；暴饮暴食。“这些不健康的行为，也会增加肥胖发生的风险。”

刘爱玲进一步解释说，肥胖的发生是因为能量摄入和消耗不平衡。相对于孩子能量摄入过多，现在的孩子能量消耗呈现下降或者减少的趋势。孩子平常身体活动少，看电视、玩手机，静态时间在增加，这样的状况导致儿童青少年的能量消耗比较少，增加肥胖的风险。

除此之外，学校的就餐情况、学校小卖部食品的供应情况、社区的快餐店等外部环境因素，和鼓励孩子多吃、“胖是健康”的社会文化因素，对孩子的肥胖也起到了推波助澜的作用。

父母是儿童肥胖防控的第一责任人

中国疾控中心营养学首席专家赵文华在访谈中指出，父母是儿童肥胖防控的第一责任人。儿童的出生体重、是否是母乳喂养，以及父母是否能够给孩子定期监测身高、体重，及时发现问题并解决。

在饮食行为和积极进行身体活动方面，如果父母不喜欢吃的东西，可能孩子也吃不到；父母如果不愿意活动，孩子可能也不会进行积极的身体活动，所以父母是孩子的榜样，有责任把好的行为习惯传给自己的孩子。

在儿童少年的身体活动方面，赵文华建议，如果按年龄说，3-5岁的孩子一定要有独立自主的户外活动，每天至少3个小时；对于6-17岁的孩子，每天至少进行中高强度身体活动达到1个小时。当然，保障孩子们户外活动时间，除了父母负好责以外，也需要幼儿园和学校有相应的支持。

此外，赵文华还建议，孩子应该减少静态行为，比如坐着、靠着、斜躺着，看电视、玩Pad、玩手机等。在身体活动方面，一定要培养至少一种以上最喜欢的、每天都想做的运动项目，而且终生坚持。

在孩子的饮食方面，马冠生提出了六条建议：

一、规律进餐。吃好早餐，早餐提供的能量应该占全天能量的25%-30%，午餐占30%-40%，晚餐大致也如此。还要注意食物品种的多样化，《中国居民膳食指南》提出，一天最好能摄入12种不同种类的食物，包括谷类食物、动物性食物、蔬菜水果、奶、豆制品、坚果等。

二、尽可能在家里吃饭，少在外就餐。家庭饮食相对来说更为健康，有些家长把西式快餐当作奖励或者惩罚孩子的一种手段，这是不可取的，会影响孩子的正常饮食行为。

三、就餐时要营造一个轻松愉快的氛围，特别是让孩子能专注吃饭，千万不要让孩子边吃饭边看手机或者边看电视，这会影响到孩子的食物消化吸收。

四、注意食物的烹饪方式。食物尽可能不要用油炸，油炸的方式往往会增加食物中能量的含量，用蒸、煮、炖的形式为佳。

五、要保证孩子对谷类食物的摄入，特别是全谷物。全谷物没有经过过度加工，保留了膳食纤维和孩子生长发育所需要的维生素、矿物质营养素，有利于孩子健康生长。

六、可以适当、适量地让孩子吃零食。零食提供的能量最好不要超过全天总能量的10%，选择零食的时候要选择不同的种类、品种，比如可以选择奶制品、水果、坚果。吃零食的时间最好在两餐之间，而不是接近正餐的时候，避免影响孩子的食欲。要减少和限制含糖饮料的摄入。最好不让孩子喝含糖饮料或者少喝，如果孩子想喝饮料，可以喝清淡饮料。（记者 刘昶荣）

(责编：温璐、秦华)