原标题：缩招学硕有利于研究生培养提质

【光明时评】

最近，一则“复旦大学经济学院2022年起不再招收学术学位硕士研究生”的消息引发各界关注。

目前，国内硕士研究生教育阶段，按学位类型可以分为学术学位硕士和专业学位硕士。在此之前，已有多所高校在部分学科领域停招学术学位硕士研究生，其中不乏北京大学、复旦大学这样的知名院校。减少学术硕士招生，同时相应增加专业硕士招生，这是在研究生招生人数突破100万大关之后，优化研究生培养结构以及提高研究生培养质量的理性选择。

研究生培养结构的调整，可以追溯至2009年。当年，教育部提出调整硕士研究生培养的类型结构，加大应用型人才的培养力度，并将其作为满足国家经济社会发展对应用型人才需求的重要举措。通过培养机制的改革，建立起实现分类型培养和合理调控学术型、应用型研究生比例的新机制，是实现这一结构调整的重要基础。

对硕士研究生教育，一直存在两种认识定位。一种认为这属于终结性教育，即把硕士研究生作为培养高学历高层次人才的教育。另一种则认为这属于过渡性教育，即未来学习或就业的准备教育，想成为学术型人才未来准备攻读博士者，可在硕士研究生教育阶段多进行学术训练，而想在硕士课程学习结束后立即就业者，则可在硕士研究生教育阶段多接受职业训练，提高就业能力与适应性。

发达国家对硕士研究生教育的定位，多为过渡性教育，并基于此将硕士研究生培养分为两类：学术硕士（研究型硕士）与专业硕士（授课型硕士），前者主要对学生进行学术训练，后者本质上就是职业教育，对本科毕业生进行职业训练，完成相应课程学分，不需要撰写毕业论文就可毕业。很显然，根据这一定位，硕士也并非高学历人才，硕士教育的目的主要是培养、提升学生的学术能力和职业能力。

从过渡性教育产生的作用来看，硕士研究生教育需要有合理的结构。如果学术硕士比例过高，而大量学生未来并不攻读博士而成为学术型人才，这就会造成教育资源浪费，也会发生培养定位与学生自我定位的偏差。这不但影响学术硕士培养质量，也会影响学硕的就业与职业发展。我国在调整研究生培养结构时，确定了到2015年学术硕士和专业硕士1：1的目标，并如期实现。从2017年起，专硕招生规模始终大于学硕。2019年，专硕招生人数和在校生人数占比均接近六成。

随着研究生扩招，学硕比例虽已经低于专硕，但绝对数量仍过高。2020年，我国各高校及招生单位招收的硕士研究生数量首次超过100万，其中40万为学术硕士。同年，博士研究生招生数为10余万。这意味着，只有不到30%的学术硕士攻读博士成为学术型人才。因此，进一步调整学术硕士和专业硕士的招生规模，实属必要。

优化研究生培养结构，有利于高校进一步明确培养定位，也有利于引导学生进行更理性的学业与职业发展规划。当然，基于传统的唯学历观念，我国还有部分学生和社会舆论认为学术硕士高于专业硕士。一些研究生培养单位，也参照学术硕士培养专业硕士，而没有按类型教育的原则，办出专业硕士的特色。为此，需要继续破除唯学历观念，形成崇尚技能的社会氛围，同时研究生培养单位要坚持培养高素质应用型人才的定位，以社会需求为导向，加强师资建设、课程建设，探索新的专业硕士人才培养模式。

（作者：蒋理，系教育研究者）

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