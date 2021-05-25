原标题：“英子姐姐”团队：点亮贫困孩子求学梦

“英子姐姐，如果没有您的帮助，也许我现在会是一名打工妹，是您改变我的命运，我一定以您为榜样…… ”信中被亲切唤作“英子姐姐”的刘发英，是全国人大代表、湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇花坪小学副校长。

写信人小琦（化名），出生后被父母遗弃，后被一位老人收养，生活艰难，小学五年级正准备辍学打工时，遇到了“英子姐姐”团队。在他们的帮助下，小琦顺利完成了学业，去年8月以优异的成绩被北京科技大学录取。

像小琦一样被资助的贫困孩子还有很多。16年来，刘发英用一根网线搭起爱心助学桥，其网络助学团队筹到2480余万元助学资金，助3900多名贫困孩子圆了求学梦。

30年前，土家族姑娘刘发英年仅21岁，刚从师范学校毕业。当时，长阳土家族自治县还是国家扶贫开发工作重点县，她主动申请到这个县最偏远贫瘠的黄柏山乡支教。工作压力大、基本生活无法保障，初到这个偏远乡村，刘发英内心挣扎过，曾想过离开。

“生活最没有着落时，学生陪伴在身边，不少家长在给孩子送小菜时，总会给我捎来一些新鲜蔬菜。”山区人民的朴实让刘发英感动。

窄小破旧的两层土坯房作为教室，容纳了全校190名学生。许多孩子顿顿咸菜拌饭，部分孩子还面临辍学的困境。学校电压不稳经常停电，煤油灯下，学生们与书为伴，那一张张渴望知识的稚嫩脸庞，深深触动了刘发英。

当时刘发英每月仅有98.5元的微薄工资，从第一次领到工资开始她便拿出一部分，帮助家庭困难的孩子解决吃菜、看病、交学费等问题。竭尽所能为山区贫困孩子多做点事，守护他们的求学梦，成为她那时最大的心愿。

让刘发英决定长期在此扎根任教的，还有一件事。家访时，一名学生的父亲说自己不识字，一次亲戚寄来一封信，他只好请人帮忙读信写回信。作为回报，他帮人家挖了3天坚硬的板田。他说：“刘老师，没有文化的苦头我们这辈子算是吃够了，就算是砸锅卖铁，我也要让孩子多读书。”

“山里孩子太需要老师，我最终选择了留下。”在18年的支教过程中，刘发英一直在思考，“一个人力量有限，怎样吸收社会力量来帮助山里的孩子？”

2005年，刘发英接触到互联网，注册了一个名为“英子姐姐”的QQ号。此后，她便通过QQ为贫困学生发帖求援。她在网上公开自己所有的真实信息，并承诺“不从善款中提取一分钱，善款全额资助贫困学生”，建立起“一对一助学”的联系机制，实行“透明助学”，用坚守和诚信换来了网友的信任。

为让助学渠道更加畅通便捷，2010年11月，刘发英创办了“英子姐姐助学网站”，成立了网络助学团队。

在刘发英的工作室里，中青报·中青网记者看到，一个书柜里整齐地摆放着很多册子。刘发英介绍说，这是2005年至今，她亲手记录的180本“助学账本”，记载着来自10多个国家和地区两千多名爱心人士的资助。“每一笔捐款的来源，捐款人地址、电话号码、QQ号、金额，受捐学生姓名、学校、年级等重要信息，都详细地记录了。”

让刘发英印象深刻的一次助学，是为6岁患有白血病的学生小成（化名）筹款。10年中共有82名爱心人士资助他235次，善款共24.16万元。

16年来，“英子姐姐”网络助学团队帮助3900多名贫困孩子圆了求学梦。“所有的学生都由我和团队亲自走访，必须获得第一手真实资料，给爱心资助人一个交代。”刘发英说。

“英子姐姐”的助学团队在不断壮大，刘拥军就是其中一名志愿者。他告诉记者，他是被刘发英这种无私的精神所感动并参与其中的。

如今，长阳土家族自治县发生了翻天覆地的变化，早已脱贫摘帽。随着国家精准扶贫政策的深入推进，小学、初中义务教育阶段经费有了兜底保障，“英子姐姐”助学团队也及时调整方向，把助学扶贫对象锁定为贫困家庭的高中生、大学生，作为教育扶贫政策体系的一种补充。

谈到“英子姐姐”团队的网络助学工作，长阳土家族自治县教育局党组书记、局长李钦认为其走出了一条“互联网+教育扶贫”的助学育人之路，已成为长阳“助学启智工程”亮丽的名片。（见习记者 先藕洁）

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