原标题：清华大学成立首个量子信息本科班

本报讯 清华大学昨天宣布成立量子信息班，由图灵奖得主姚期智院士担任首席教授。这是“量子信息科学”刚刚获教育部批准成为一门新的本科专业之后，国内高校设立的首个该专业本科人才培养项目，也是清华大学继计算机科学实验班、人工智能班之后，姚期智院士创办的第三个拔尖创新人才培养项目。量子信息班今年将启动招生，首批计划招收20人。

近年来，量子科技发展突飞猛进，成为新一轮科技革命和产业变革的前沿领域，相关技术突破将在材料设计、药物合成、大数据分析和机器学习、信息安全和通信网络、地质勘测等领域产生颠覆性影响，并产生大量人才需求。欧盟2016年推出“量子宣言”旗舰计划，美国2018年通过《国家量子行动计划》立法并于今年5月拨款1000万美元用于相关研究。我国于2016年设立国家重点研发计划“量子调控与量子信息”。今年2月教育部批准一批新的高校本科专业，量子信息科学位列其中，归入理学门类的物理学类。

姚期智院士作为世界顶级的计算机学家、美国双院院士，于2004年全职回国在清华大学创办计算机科学实验班，更在2016年和杨振宁一起放弃美国国籍成为中国公民。在昨天量子信息班的成立仪式上，姚期智院士表示，成立量子信息班的目的，一方面是量子信息科技发展到了一个全新阶段，无论是国家战略需求还是科研产业发展，都需要提前布局谋篇；另一方面，从长远来看，要想在量子科技领域取得颠覆性、原创性突破，多学科交叉的人才培养是核心。

量子信息班预计于7月上旬开放报名，8月开展综合选拔。该班将配备一流的国际化师资队伍、先进的实验平台、面向前沿的课程设计以及多学科交叉的培养方案，部分核心课程将由姚期智院士亲自授课。（记者 雷嘉）

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