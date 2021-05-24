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黄河流域“两省一区”高校教师教学发展研究院成立

2021年05月24日20:43 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月24日电 （记者孙竞）由中国高等教育学会主办，山东师范大学、中国高等教育学会工程教育专业委员会等承办的第三届高校教师教学发展与创新人才培养论坛日前在青岛举行。论坛上，黄河流域“两省一区”（山东省、山西省、内蒙古自治区）高校教师教学发展研究院正式成立。

黄河流域是我国重要的生态屏障和经济带，黄河文化是中华文明的重要组成部分，黄河流域生态保护和经济社会高质量发展迫切需要高等教育提供人才、科技和智力支持。

中国高等教育学会副会长张大良表示，成立研究院是为了推动新时代中国特色高校教师教学发展理论与实践研究，促进区域内高校资源共享、优势互补，推进高校教师教学发展共同体建设。

他建议，要在加强理论研究和实践探索，推动高校加快建设高素质教师队伍的同时，把各地研究院打造成为区域高校教师教学发展的重要研究基地，持续研发运用好教师教学发展指数和竞赛排行榜，办好教师教学创新大赛，努力建设高水平高等教育体系，实现高等教育高质量发展。

山东师范大学党委书记唐洲雁指出，成立黄河流域“两省一区”高校教师教学发展研究院，携手同行为乐教者搭建交流平台，为善教者开拓成长空间，为研教者提供发展资源，既是大势所趋，更是时代赋予我们的责任与担当。希望研究院建成集研究、培训、评价、咨询、指导等职能为一体的共建共享发展平台。

据介绍，中国高等教育学会于2019年成立了高校教师教学发展研究专家工作组，积极开展针对高校教师教学发展现状和对策研究，去年以来加快推进区域高校教师教学发展研究院布局建设。去年7月，学会联合西北四省区教育厅和有关高校共同成立了西北地区高校教师教学发展研究院以及甘肃、青海、新疆分院；12月，学会又联合东北三省区教育厅和有关高校共同成立了东北三省高校教师教学发展研究院及黑龙江、吉林、辽宁中心。此次成立的黄河流域“两省一区”高校教师教学发展研究院和三省区分院，是学会布局建设的第三个区域性高校教师教学发展研究院。

黄河流域“两省一区”高校教师教学发展研究院由中国高等教育学会主导、山东师范大学主建、山东省教育厅共建。研究院成立后将开展多方协作，发挥优势，着力推动科学化、系统化的高校教师教育发展理论与实践体系建设，服务山东省、山西省、内蒙古自治区等地区高等教育高质量发展，切实促进区域高校教师教学水平和人才能力培养提升。

(责编：郝孟佳、秦华)

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