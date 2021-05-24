人民网北京5月24日电 清华大学量子信息班今天正式成立，由图灵奖得主、中国科学院院士姚期智担任首席教授。据悉，这是清华大学首个量子信息方向的本科人才培养项目，也是继计算机科学实验班、人工智能班之后，姚期智院士创办的第三个拔尖创新人才培养项目。

据悉，量子信息班于今年正式启动招生，首批计划招收20人，主要面向2021年参加高考且在各省本科一批次或保送生批次可被清华大学录取的学生进行二次选拔。申请学生需要对量子信息领域有浓厚兴趣，并表现出较强的发展潜力。预计将于7月上旬开放报名并于8月份开展综合选拔。

近年来，量子科技发展突飞猛进，成为新一轮科技革命和产业变革的前沿领域。2011年，清华大学交叉信息研究院揭牌，清华大学量子信息中心也正式成立。十年间，姚期智院士带领交叉信息研究院不仅将计算机科学实验班和人工智能班建设成了计算机科学和人工智能领域的人才培养高地，而且还承担了量子信息领域多个国家重大项目，将量子信息中心建设成了量子计算机和量子网络的重要前沿研究基地。

姚期智表示，成立量子信息班的目的，一方面，量子信息科技的发展到了一个全新的阶段，无论是国家战略需求还是科研产业发展，都需要提前布局谋篇；另一方面，从长远来看，要想在量子科技领域取得颠覆性、原创性突破，多学科交叉的人才培养是核心。

“量子信息是一门新兴的前沿学科，有着比单一学科领域更广的基础知识需求，依赖于多学科的交汇融通，其培养模式与课程设置与其他学科有着显著区别，因此必须进行体系化、专门化培养。”姚期智指出，量子信息班将基于清华大学交叉信息研究院坚实的量子信息、计算机、人工智能与交叉学科实力，结合计算机科学实验班和人工智能班在人才培养和班级建设过程中形成的先进教育理念和管理经验，加快培养国际顶尖的量子信息领域人才。通过本科阶段的人才培养，服务国家重大科技战略计划，推动量子信息学科交叉，为我国量子科技领域的系统布局做好拔尖创新人才储备。

据介绍，“广基础、重交叉、注重科研实践、理论实验相结合”是量子信息班的主要培养特色。交叉信息研究院将为量子信息班配备一流的国际化师资队伍、先进的实验平台、面向前沿的课程设计以及多学科交叉的培养方案。其专业核心课程包括量子复杂性理论、量子计算机科学、统计物理与量子多体理论、量子力学与量子开放系统、量子信息实验、量子通讯和密码、量子人工智能、量子电子学与高等量子物理学、高等量子信息学等。其中，量子复杂性理论、计算机应用数学核心课程将由姚期智院士亲自授课。

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