人民网北京5月24日电 23日，“声生不息，和合共赢”2021年北京国际模拟联合国大会在北京闭幕。据了解，本次大会为期四天，来自全国160余所学校的650名优秀代表，模拟联合国的议事规则，围绕全球治理领域的热点议题进行深入探讨，提出青年方案。

“走进联合国”杰出青年计划名单公布。（外交学院供图）

据悉，本次大会特别开设“走进联合国”杰出青年计划。经过专家委员会的严格评审，最终10名青年代表脱颖而出，成功参与到“走进联合国”杰出青年项目中。他们将于今年7月赴国内多边组织、联合国驻华机构和大使馆参观。

大会开幕式上，外交学院党委书记崔启明在致辞中表示，此次大会的主题是“声生不息，和合共赢”，第一个“声”字是声音的“声”，既寓意中国在世界舞台上发声，也代表联合国为维护世界和平发声，还标志着青年学子在模拟联合国实践中就国际热点问题发声。

崔启明介绍，1995年，外交学院首次将模拟联合国活动引入中国。20多年来，一代又一代青年学子在模拟联合国的实践舞台上以人类命运为己任，以世界和平为目标，探讨全球热点议题，培养世界公民意识，扩展了视野，增长了才干。

外交学院模拟联合国协会秘书长鲁志远在大会闭幕式上指出，北京国际模拟联合国大会不仅仅是为了培养出一批有着卓越演说能力、渊博学术知识的青年，更是希望通过这一种思想的交流与互鉴，让青年学会理解、信任和合作。2030可持续发展目标，应当化作青年的使命，化作青年一代积极参与更多社会实践的动力，一直延续下去。

活动现场。（外交学院供图）

据了解，自今年起，全国中学生模拟联合国大会由外交学院主办，四川绵阳中学将于今年暑期承办第七届全国中学生模拟联合国大会。闭幕式上，外交学院党委副书记安青向四川绵阳中学授旗。四川绵阳中学党委副书记苟文彬在发言中表达了办好全国中学生模联的信心与决心。（李依环、实习生任嫣莉、柳博）

(责编：李依环、秦华)