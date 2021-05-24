原标题：残疾人大学生专场招聘会举行

由北京市残疾人社会保障和就业服务中心主办、北京宜生无忧科技有限公司承办的“2021年残疾人大学生专场招聘会”前天举行。招聘会吸引86家企业参加，提供了人力资源、客服、新媒体运营、财务、行政专员、数据工程师等超3000个工作岗位。

一上午的时间，北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司就收到了46份简历。工作人员告诉记者，他们招聘的岗位涵盖技术、市场、后勤保障等部门，“这些岗位只要双手灵活、思路清晰，听力障碍和下肢残疾的毕业生也能胜任。我们近几年已安置了100多名残疾人就业。”还有部分单位提供的居家办公岗位十分“吃香”。《健康时报》招聘的网络编辑注明了可居家办公。来自北京联合大学的大学生小杨表示，自己身体不太方便，希望找一个工作时间自由的工作，将简历投给了这家公司。北京宜生无忧科技有限公司面向残疾人大学生提供了“云客服”岗位。“像客服岗位，居家即可，只要毕业生善于与人沟通交流就行。”公司相关人员介绍，目前他们直接雇佣了95名残疾人，还与5000多家企业达成助残就业合作。

记者注意到，招聘会现场还安排了多名手语翻译和志愿者，设立了残疾人作品展示区、求职登记、职业指导等就业服务专区，为有需求的残疾人大学生提供帮助。市残疾人社会保障和就业服务中心相关负责人介绍，近年来，越来越多的残疾人享受到了高等教育，社会也逐渐形成支持残疾人就业的良好氛围，企业在优惠政策的支持下雇佣残疾人的意愿也逐渐增大。据统计，本场招聘会有690名残疾人进场面试洽谈，用人单位收到简历926份，经过用工双方交流洽谈，初步达成就业意向211份。（记者 任珊）

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