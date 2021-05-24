原标题：云南漾濞县高三学生今日复课备战高考

5月22日，云南省漾濞县漾濞一中的高三学生在露天“教室”备战高考。中新社记者 刘冉阳/摄

“经过这次地震，让我对高考没那么多恐惧了，人生不仅仅只有高考这一次考验。”在户外安置点学习的漾濞一中高三学生陈亦婷平静地说。

云南大理“5·21”漾濞6.4级地震发生后，漾濞一中的教学楼和宿舍发生了不同程度的损坏，学校迅速将230名在校高三学生安置到操场上的应急避难点。

5月22日傍晚，在漾濞一中的安置区蓝色救灾帐篷前，230名高三同学完成了每周一次的模拟考。

为了不耽误高三学生备战高考，学校在广场上开辟了夜间“教室”，学生们安静地看书、做题、查漏补缺，老师们站在旁边静静陪伴。“除了现在在安置点上的230名高三学生之外，其余的学生都安全在家。”漾濞县教体局局长沙海燕说。

漾濞县教体局对学校校舍进行再次排查后，决定5月24日让高三年级学生进入到一栋受损不大的教学楼学习。

据漾濞县副县长代洁文介绍，地震造成包括幼儿园、中小学在内的全县76所学校受灾，但无师生伤亡，无校舍倒塌，学校校舍、挡土墙、围墙、运动场地等不同程度受到损坏。

“在确保安全的前提下，以室外分时段、分科目、小组辅导等方式抓好高初三年级学生复习备考工作，做好师生心理疏导，尽可能减轻地震对高初三年级学生的影响。”代洁文说。

据悉，除高三学生5月24日正常复课外，具备条件的学校，初三学生也将复课，其他学生将在校舍安全鉴定工作完成后，有序安全地恢复教学秩序。

“高考还有10多天，但我会静下心好好学习，考上自己喜欢的大学。”漾濞一中高三学生施艳连说。

“孩子们正在尽最大努力做好复习备考。”漾濞一中副校长罗正秀说，“希望他们经过这样一次历练磨练，在自己的人生道路上，能更加坚强勇敢。”（记者张文凌）

来源：中国青年报

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