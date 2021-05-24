喻思南

高等院校具有学科集中、师资充足、人才荟萃等天然优势，理应发挥优势，尽快打破学科专业壁垒，用好学科交叉融合的“催化剂”，为培养复合型创新人才作出新贡献

被誉为“人才第一会”的中国国际人才交流大会，是观察我国人才需求与变化的重要窗口。前不久，笔者在深圳采访这次大会时注意到，招聘方对复合型创新人才的需求比较强烈。多名招聘负责人坦言，虽然单位求贤若渴，但理想的复合型创新人才并不多。

习近平总书记在清华大学考察时指出，要用好学科交叉融合的“催化剂”，加强基础学科培养能力，打破学科专业壁垒，对现有学科专业体系进行调整升级，瞄准科技前沿和关键领域，推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，加快培养紧缺人才。这一重要指示，为培养社会紧缺的复合型创新人才指明了方向。

立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，迫切需要一大批优秀的复合型创新人才。高等院校具有学科集中、师资充足、人才荟萃等天然优势，理应发挥优势，尽快打破学科专业壁垒，用好学科交叉融合的“催化剂”，为培养复合型创新人才作出新贡献。

学科交叉是科学发展的必然要求。自然界的现象复杂多样，单一的视角和技术手段往往有较大的局限性。多视角、跨学科的探索，则更容易获得新认识、取得新突破。著名物理学家海森伯说，在人类思想史上，重大成果的发现常常发生在两条不同的思维路线的交叉点上。科技创新也是如此。进入20世纪以来，学科分支越来越多、越来越细，大多数突破孕育于学科交叉中。从历届诺贝尔科学奖获得者来看，相当数量的获奖成果是学科交叉、技术集成的结晶。比如，对生命科学产生重大影响的DNA双螺旋结构的发现，正是得益于生物学、化学、物理学的多学科交叉。

学科交叉是产业变革的迫切需求。放眼世界，产业融合日益密切，“跨界”创新方兴未艾，许多关键核心技术牵涉的学科领域越来越多。比如，过去，集成电路被认为是信息工程学科的分支；到了移动互联网时代，集成电路成为信息技术产业的核心，其进展与微电子学、材料学、材料设计以及数学、物理等密切相关。顺应产业变革的新潮流，早作布局、加快培养复合型创新人才，能更好赢得未来。

令人鼓舞的是，近年来我国科技、教育界在推动学科交叉研究、培养复合型创新人才上进行了有益探索。去年底，自然科学基金委成立交叉科学部，大力推进学科交叉、鼓励融合创新。今年初，教育部发布通知，设置“交叉学科”门类，提高了社会各界对这一新专业的认同，为培养复合型创新人才打开了方便之门。

依托交叉学科培养复合型创新人才慢不得也急不得，需要在规范学科内涵、设计人才培养方案等方面下功夫。进一步完善评价体系，大力营造学科交叉研究文化，在实践中认识、掌握规律，扎扎实实促进复合型创新人才的培养，将为深入实施创新驱动发展战略提供丰富优质的“第一资源”。

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 18 版）

(责编：李依环、熊旭)