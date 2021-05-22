人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

北京：学科类校外培训机构收费 须由银行资金监管

2021年05月22日15:29 | 来源：新华网
小字号
原标题：北京：学科类校外培训机构收费 须由银行资金监管

　　新华社北京5月22日电（记者赵琬微）北京市教育委员会、北京市地方金融监督管理局等多部门近日联合印发《北京市学科类校外培训机构预收费管理办法（试行）》，对学科类校外培训机构收费提出了银行存管模式的要求。

　　“近些年，一些机构将预收的学费当作金融杠杆，盲目扩大规模，导致资金链断裂；或诱导学员违规使用‘培训贷’等引发纠纷。”北京市教委相关负责人表示，因此加强对预收费管理，从资金流入、资金沉淀、资金划拨等各环节全程监管。

　　该办法要求，机构预收学员培训费的，须采用银行存管模式开展资金监管，机构应将必要的交易信息提供至存管银行。存管资金拨付须与授课进度同步、同比例。机构授课完成后，存管银行履行资金拨付。

　　办法强调，教育机构收费时段与教学安排应协调一致。按培训周期收费的，不得一次性收取或变相收取时间跨度超过3个月的费用；按课时收费的，每科不得一次性收取或变相收取超过60课时的费用等。

　　此外，办法还提出面向中小学生的培训不得使用“培训贷”方式缴纳培训费用；学员预收费用须全部进入本机构学费专用账户，不得使用本机构其他账户或非本机构账户收取培训费用。

　　据悉，该办法适用于面向中小学生开展语文、数学、英语、物理等学科知识培训的机构，以及各类外语语言类机构。除提出银行存管模式外，办法对收费、退费、保障学员合法权益等方面也提出了要求。

(责编：郝孟佳、梁秋坪)

分享让更多人看到

推荐阅读
专访北京市委教育工委副书记李奕
　　编者按：近年来，北京市教育系统聚焦学生的实际获得，全面深化教育综合改革，努力让优质教育资源惠及更多学生，为全国教育改革发展探索了重要经验。近日，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕做客人民网，围绕北京市在减轻学生课业负担、新高考改革等基础教育领域的探索经验，以及如何推进高质量教育体系建设等话题进行了深入解读和分享。…
新高考对高校招生有何影响？招办主任这样说
　　编者按：2021年全国高考将于6月7日起正式拉开大幕。今年，河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等第三批高考综合改革省份，将实行“3+1+2”模式。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部