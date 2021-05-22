吴超、邹星

原标题：“人民红”驶进西安交大 重温“西迁精神”感悟初心使命

人民网西安5月22日电（吴超、邹星）陕西西安咸宁西路28号，梧桐大道，苍翠挺拔。“西迁精神”在这里扎根生长。

中国西部科技创新港智慧学镇，“人民红”在这里启程！跨越时空，在与“西迁精神”交相辉映中坚定信念，感悟初心，汲取力量。

5月21日下午，一辆由重卡改装的红色快闪车驶进西安交大创新港校区，标志着“启程吧！人民红”活动正式来到西安交通大学。人民网与校方共同开展“跟着总书记读好书”主题党日活动，在交流中分享学史心得，感悟奋斗精神，促使当代青年学子在阅读中汲取丰富政治营养和精神力量，以党史学习教育献礼建党百年。

“党让我们去哪里，我们背上行囊就去哪里。” 65年前，一批知识分子随着交通大学由上海迁来西安，在这里扎根奉献。

“到祖国需要的地方去，到条件最艰苦的地方去”，“西迁精神”的核心是爱国主义，精髓是听党指挥跟党走，与党和国家、与民族和人民同呼吸、共命运。

西安交通大学校长王树国致辞。人民网于凯/摄

西安交通大学校长王树国在致辞中表示，“媒体作为社会文明的载体，社会价值的传播者，在引领着一个时代的发展，在新时代、新理念中，媒体在承担着新的使命。大学是什么？大学是“过去”，承载着一个国家、一个民族优秀的文明、历史；大学也是“现在”，培育着人才、开拓着技术、支撑着经济社会之发展；大学又是“未来”，启迪着人类的灵魂，开拓人类之未来，孕育之未来的人才。

所以媒体和大学，在新时代彰显着社会脉动的两个领域就不约而同走到了一起，来开启时代的航程，走进人民的心里。所以这是一次特别有意义、有价值的活动，期待着这次活动人民网和交大能够携手共进，铸就民族之灵魂，开启社会之未来，助力国家走向世界舞台的中央，为世界之光。”

人民日报社陕西分社社长王乐文向西安交通大学赠送《<人民日报>中的西安交大》合辑。人民网于凯/摄

人民网与西安交通大学共建“跟着总书记读好书”读书角。麦文雄/摄

会上，人民日报社陕西分社社长王乐文向西安交通大学赠送《<人民日报>中的西安交大》合辑；人民网党委委员、监事会主席唐维红向西安交通大学党委常委、党委宣传部部长成进赠送《70问解码“中国之治”》等图书，共建“跟着总书记读好书”读书角。

学党史 读懂党报头版中的深意

人民网党委书记、董事长、总裁、传播内容认知国家重点实验室主任叶蓁蓁分享《今天，我们怎么读党报》。人民网于凯/摄

“教育跟媒体本质上是一个行业，教育是深媒体，媒体是宽教育。”人民网党委书记、董事长、总裁、传播内容认知国家重点实验室主任叶蓁蓁认为，“今天的新闻就是明天的历史。我们今天读到的人民日报，已经成为党史的一部分。”

人民网党委成员轮流带领团队骨干，每天“晨读党报”，叶蓁蓁建议同学们也可以多读党报，了解掌握中央的大政方针、国家的发展趋势，更好指引今天的学习内容如何对接未来的工作场景。

悟思想 让西迁精神的红旗永远飘扬

国家教学名师、西安交大数学系西迁老教授马知恩致辞。麦文雄/摄

“作为新中国成立之初培养的大学生，‘到祖国需要的地方去，到条件最艰苦的地方去’，是我们这一代人共同的选择。”西迁老教授马知恩以“西迁精神的红旗永远飘扬”为主题，回顾了20世纪50年代，一批交大人响应党的号召，克服重重困难“打起背包就出发”，从上海迁至西安的真实经历。

“如果问我们，爱国是什么？就是奋斗，就是奉献！”回顾这段历史，马知恩教授言辞激昂，“作为交大西迁的见证者，值得自豪的是，我们没有辜负祖国和人民的期望，没有辜负党中央的嘱托，六十多年来，我们坚守在这片黄土地上，为西部发展和祖国建设贡献了智慧和力量。”

“党的百年华诞即将来临，每当从电视上看到众多先烈们为新中国的诞生和建设前仆后继舍身奉献的情景，常会使我热泪盈眶。”马知恩说，“交大先辈们奋斗奉献的身影也常在脑海中萦绕，激励着我总想在还能走动的时候，能将老一辈师长们的爱国奋斗精神、教学经验和自己的体会传递给更多的青年师生，让西迁精神的红旗永远飘扬。”

办实事 如何用电影讲好一个打动人心的故事

《永远是少年》导演冯小宁分享《如何用电影讲好一个打动人心的故事》。麦文雄/摄

“如何用电影的形式，讲好一个好看，打动人心的好故事，是我们做导演的要思考的重要命题。”《永远是少年》导演冯小宁从他内心的三个问号讲起，讲述电影帮助青年人理解认识中国共产党百年征程的意义。

通过一组老照片，冯小宁向学生们展示了100年前“中华民族危难时刻”人民的现实生活。中国共产党创建过程中有一批青年知识分子，其中不乏家境富足的，他们为什么要以生命去投入到一个充满鲜血和死亡、且似乎遥不可及的梦想呢？”这是他的第一个问号。

何为“烈士”？古解为：有气节之壮士也。史料中发现一个现象，各时期的中共入党誓词稍有不同，但都有一句“永不叛党”。“中华民族传统文化中，忠、孝、节、义自古传承，如我们影片中台词：古有文天祥，近有谭嗣同，前有秋瑾，后有林觉民。而在中国共产党里，能坚守誓言的优秀儿女，千千万万……正是这种横刀向死的热血精神，汇集成全民族的一种巨大精神力量，才用100年改变了中国！”

前任的梦想，是建立美好的社会，“为天地立心，为生民立命，为万世开太平”。他们最终能铸成梦想，实现人生价值，凭的就是信仰的力量。今天的我们呢？我们的未来呢？这是他的第三个问号。

什么是明星？谁才配得上是一个国家和民族的明星？今天在我们身边，本来就有着无数的真英雄，科学家、军人、教师、医生、农民、工人，包括养育我们的父母……他们才是构成中华民族大厦的基石、栋梁和砖瓦，如影片中的台词：“我们怎么样，中国就怎么样。如此，中国才将充满活力，永远是少年！

开新局 始终奔跑在爱国奋斗的道路上

西安交通大学副校长郑庆华分享《爱国奋斗，为世界之光》。麦文雄/摄

“早在100年前，交大的先驱唐文治先生就提出了‘欲成第一等学问、事业、人才，须先砥砺第一等品行’的教育思想，今天说来就是立德树人。西安交通大学始终把这样一种报国情怀和教育思想落到实处，西迁以来已经为国家培养29万毕业生，其中46%在西部地区建功立业，可以说是在一流大学当中为国家、为西部培养人才最多的高校。”

西安交通大学副校长郑庆华以《爱国奋斗，为世界之光》为题，回顾了西安交大120余年的奋斗历程，与学子们开启了一场跨越百年的交流。

他认为，今天的校园文化影响世界的未来，今天的价值追求影响世界发展的轨迹。高校要主动担负起塑造国家、民族、人类未来的责任。立德树人，释放学生的潜能，不是注满一桶水，而是点燃一把火。“五年前我们开展了“四个一百”的育人行动，阅读100本经典，参加100场活动，认识100位老师，聆听100场报告，这对推动学生的全面发展具有非常大的好处。”郑庆华寄语广大教师们，不仅要传授知识，同时还要创造知识，要培养学生的学识和能力，更要培养学生的常识、见识和胆识。

学生感受：人民红和西迁精神的交相辉映

“‘人民红’是党旗和国旗的底色，也是交通大学‘西迁精神’核心与精髓的底色。”西安交通大学电信学部硕9060党支部苗鸿易说，“‘晨读党报’为工科研究生党支部学习党史、爱国奉献打开了新的思路，激励我们到党和国家需要的地方扑下身、沉下心、扎下根建功立业，在新时代历史进程中创造更多贡献。”

“这次‘启程吧！人民红’进西安交大系列活动像是一场生动的党课，让交大学子有机会在人民红和西迁精神的交相辉映中汲取前进力量。”西安交通大学电气学院硕0046党支部的学生的杨欣颐所在的党支部就有跟人民日报“晨读党报“类似的学习形式。她说，通过支部党员轮流担任党史领学人，能够更好的把党史学习教育贯穿于支部生活、贯穿党员培养教育，躬身力行，用实践感悟伟大征程。

“启程吧！人民红”是人民网2021“我和我的信仰”大型融媒体传播活动的重要组成部分。由陕汽重卡支持的“人民红”快闪车，将打造成人民红智慧党建移动体验中心。当晚人民红青春之夜在快闪车开演，次日还将举办人民红校园跑活动，传递“百年追梦，奔向未来”的精神，共同庆祝建党100周年。

(责编：郝孟佳、梁秋坪)