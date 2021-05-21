人民网北京5月21日电 （记者何淼）假如问一个人，21世纪什么最重要，可能十个人有八个人会回答，人才！是的，在当今全球竞争的背景下，综合国力的竞争归根到底是人才竞争。

日前，“英才计划”2020年度工作总结会暨专家咨询委员会第八次全体会议在北京召开。王恩哥、杨玉良、田刚、李树深、包信和、吴朝晖、武向平、丁奎岭八位院士共同出席了会议。

会议现场图 中国科协青少年科技中心供图

中国科协副主席、书记处书记孟庆海表示， “英才计划”实施八年以来，在培育科技后备人才培养品牌，搭建科教融合协同育人平台，探索出各具特色的培养模式，形成上下联动、多方协同的工作机制，汇聚了高质量的培养队伍，建立科技创新后备人才培养阵地六方面取得了令人瞩目的成绩。

王恩哥院士主持召开“英才计划”专家咨询委员会第八次全体会议。会议听取了数学、物理、化学、生物和计算机五个学科工作委员会所作的2020年度工作总结和2021年工作安排，讨论了英才培养基地建设、前置培养工作、与“拔尖计划”2.0衔接等内容。会议强调，专家咨询委员会要进一步增强培养科技创新人才的责任感和使命感，积极发挥智库作用，加强对青少年科技创新人才培养工作的调查研究，充分调动各种资源，努力推动“英才计划”工作发展。

据了解，“英才计划”由中国科协和教育部共同主办，旨在选拔一批品学兼优、学有余力的中学生走进大学，在自然科学基础学科领域的著名科学家指导下参加科学研究、学术研讨和科研实践，使中学生感受名师魅力，体验科研过程，激发科学兴趣，提高创新能力，树立科学志向，进而发现一批具有学科特长、创新潜质的优秀中学生，为“基础学科拔尖学生培养计划”输送后备力量，并以此促进中学教育与大学教育相衔接，建立高校与中学联合发现和培养青少年科技创新人才的有效模式，为青少年科技创新人才不断涌现和成长营造良好的社会氛围。

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