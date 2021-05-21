人民网济南5月21日电 （记者何淼）20日上午，随着教育部党组成员、副部长孙尧宣布，2021年职业教育活动周（以下简称“活动周”）全国启动仪式正式启动，第十四届全国职业院校技能大赛（以下简称“技能大赛”）开幕，山东国际会展中心的会场内爆发出了热烈的掌声。

今年的活动周于5月下旬举行，以“技能：让生活更美好”为主题，以职业院校学生为主体，创新活动形式内容，重点突出“技能成就出彩人生”“技能服务美好生活”“技能支撑强国战略”等内容，预计全国将有超过1200万职业院校师生参加，各类活动超4万场次，吸引约1500万人次参与。

记者了解到，技能大赛已举办13届，是目前国内规模最大、影响力最强、技能水平最高的全国性、综合性职业院校技能比赛。今年，技能大赛由教育部等35部门联合举办，对接产业需求、反映国家职业教育教学水平，突出院校办赛主体作用，充分发挥技能大赛对职业教育的“树旗、导航、定标、催化”作用，共推出102个赛项，预计全国参赛队伍约3264支，参赛选手7600余人。

作为职校毕业生代表的明建建坦言，从一名普通职校生到企业技术骨干，先后获得了济南工匠、山东省首席技师、山东省劳动模范和优秀共产党员等荣誉，职业教育是改变自身前途命运的大事，使自己终身受益。

活动当天，会展中心广场上也热闹非凡，舞蹈、茶艺、电商直播、陶塑、幼儿护理……多所来自山东省内职业院校的师生进行了精彩的才艺展示。

山东省蓝翔技校17级烹饪专业学生李浩表演了蒙眼切菜拉花，他笑着说：“我很喜欢我的专业，我觉得只要努力去学、去练，每个人都能活得出彩。”

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