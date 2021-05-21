人民网北京5月21日电 （记者孙竞）以方寸邮票，重温百年历程。日前，“赏邮票 学党史”主题系列活动在北京邮电大学正式启动。

此次活动以邮票为载体，通过讲述邮票背后鲜活的党史故事，传承红色精神，让广大师生深刻感悟党的百年奋斗历程，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

北京邮电大学党委副书记曲昭伟表示，希望以“邮票”的直观方式，教育引导广大师生员工更加深刻地了解中国共产党各个重要时期的历史事件、英雄人物、建设成就，激励全校党员坚定理想信念，勇于担当作为，传承革命红色基因，弘扬爱国主义精神。

中国邮政集团有限公司北京市分公司副总经理范小荣表示，希望以活动配合学校教育引导全体师生了解党的光辉历史、感悟党的初心使命，把党的历史学习好、总结好，把党的成功经验传承好、发扬好。通过邮票这一国家名片营造全校师生共同学党史、知党情、感党恩的浓厚氛围，当好红色基因的传承人。

当日，“北京邮电大学大学生集邮协会”正式成立并举行了授旗仪式。该学生社团以“以邮育人，以邮求知”为目标，将通过分享集邮知识、弘扬集邮文化、加强与集邮爱好者的联系和交流等途径开展活动，有效丰富学校第二课堂活动内容。

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