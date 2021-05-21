活动现场。（山东大学供图）

人民网北京5月21日电 日前，由中宣部理论局、教育部社科司指导，山东大学主办的“四史”教育与“大思政课”学习交流会正式举行。

“山东省是文化灿烂、圣贤辈出，资源丰富、开放通达，潜力巨大、充满希望的经济、文化、人口大省。”山东省人民政府副省长王心富出席交流会并致辞。他从顶层设计突出系统化、课程建设突出一体化、教学改革突出融合化、平台建设突出规范化、队伍建设突出专业化五个方面总结了山东思政课建设的主要特点。王心富表示，希望山东在“大思政课”建设方面进行探索和创新，希望各位专家相互交流、多加指教，帮助山东的思政课建设进一步上水平、上台阶。

山东大学党委书记郭新立介绍了学校依托马克思主义思想教育底蕴和全国重点马克思主义学院，在持续深化新时代学校思想政治理论课改革创新先行试点，推进“四史”教育与“大思政课”建设上取得的新进展、新成效和新突破。郭新立表示，切实将“四史”教育深度融入思政课教育与研究，是新时代高等教育改革发展的迫切要求。希望山东大学能以本次活动为契机，虚心学习各校的先进经验，着力打造“四史”教育与“大思政课”建设发展的山大样板。

在发言中，教育部社会科学司副司长宋凌云对“四史”教育和“大思政课”的基本内容进行了深入阐释。他指出，“四史”学习教育融入思政课要注重效果、创新形式、形成声势、总结经验。“大思政课”的要义是不仅应该在课堂上讲，也应该在社会生活中讲，应当深入解读真正的“大思政课”科学内涵与精神实质。

围绕如何提高政治站位、增强政治意识，如何从政治的角度来把握马院建设和思政课建设等问题，中宣部理论局理论教材处处长王昆同参会人员进行了深入交流。王昆指出，应当从提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力三个方面统筹推动马院建设更上一个新台阶。

活动当天，大会进行了山东省“一省一策思政课”集体行动——“同城大课堂”交流观摩。宋进、庞立生、宋学勤、燕连福、孙秀玲、刘吕红、周增为等来自高校的专家、学者，聚焦“四史”教育与“大思政课”相关主题进行了深入研讨。

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