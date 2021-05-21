决赛现场。中国地质大学（北京）供图

人民网北京5月21日电 15日至16日，第三届全国大学青年教师地质课程教学比赛在河南理工大学举行。据悉，全国大学青年教师地质课程教学比赛由中国地质学会地质教育研究分会发起和组织策划。经过激烈角逐，本届比赛共产生24位特等奖、64位一等奖和84位二等奖。

本届比赛分为初赛和决赛两部分。初赛由参赛院校自行组织，择优选拔推荐教师参加全国决赛；决赛由河南理工大学承办，共有来自全国83所院校的212名青年教师入选。在评审环节，专家组评委根据教师的教学理念、教学内容、教学组织、教学方法、语言教态等五个方面考察课堂教学效果，并进行专业评分。

中国地质大学（北京）党委书记马俊杰在致辞中表示，此次比赛的举办，是新时期下弘扬和传承地质教育事业优良师德师风的重要举措。对于高校而言，应在地质教育教学实践中落实立德树人根本任务，持续加强青年教师教学基本功训练，培养青年教师爱岗敬业、严谨治学的态度，诠释“地质学的工匠精神”，努力造就一支师德高尚、业务精湛、充满活力的专业化教师队伍，更好地担当起学生健康成长指导者和引路人的责任。

河南理工大学党委书记邹友峰谈到，本次比赛作为“全国高校教师教学竞赛排行榜”赛事之一，已成功举办两届，为引导高校地质类专业青年教师以德立身、以德立学、以德施教发挥了重要作用，也为提升青年教师教学能力和业务水平搭建了平台。通过此次比赛，希望能激发广大青年教师更新教育理念、掌握现代教学方法的热情，引导教师倾心教学、研究教学，潜心教书育人，努力推动我国高等院校地质类专业教育教学再上新台阶。

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