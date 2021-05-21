人民网北京5月21日电 由广西大学和对外经济贸易大学联合举办的“新发展格局与中国边疆经济发展研讨会”日前在北京举行。来自国家部委和高校的专家学者齐聚一堂，围绕边疆经济高质量发展等话题展开深入研讨。

广西壮族自治区政协副主席、广西大学党委书记刘正东指出，边疆治理是国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，边疆经济发展对确保边疆稳固、边境安全至关重要。广西大学希望以举办此次研讨会为契机，大力加强边疆经济学术交流与合作研究，全面收集和细致梳理国内外关于边疆经济研究的文献资料，深入研究中国边疆经济发展的历史和现状，加快构建边疆经济学理论体系，推动应用经济学“部区合建”一流学科建设。

对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川表示，在国内外经济环境、政治环境、外交环境日趋复杂的形势下，边疆省份的发展尤为重要。希望通过论坛，为中国边疆经济发展把脉问诊、出谋划策。

广西大学中国边疆经济研究院院长李光辉在谈到“如何构建边疆经济学理论体系”时说，第一，要根据边疆经济发展的特点形成具有边疆特色的理论体系，找到其内在发展规律；第二，要根据生产要素和资源要素来研究边疆地区的流动和整合；第三，要关注边疆地区与国内外的联动发展问题，与沿海地区、沿江地区、沿边地区以及周边国家联动，形成新的发展模式；第四，要关注边疆经济带理论问题，将不同的点和区域形成新的产业链、价值链和供应链来辐射周边；第五，关注边疆再造问题，探索新的边疆发展优势，推动边疆经济发展。

与会领导和专家学者还围绕新发展格局与广西经济发展、西部大开发与边疆经济发展、东北振兴与东北亚区域经济合作、边疆自贸试验区建设、跨境产业链供应链价值链构建、边疆经济发展与周边国家合作等主题进行了分组研讨交流。（孙竞 实习生张怡飒）

(责编：温璐、秦华)