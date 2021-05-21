人民网北京5月21日电 （记者孙竞）日前，由北京师范大学文学院主办的第二届中国语文教育高端论坛暨中华优秀传统文化与革命传统进语文课堂研讨会在北京师范大学附属中学举行。

论坛以语文学科落实中华优秀传统文化与革命传统教育为主题，通过专题讲座、示范课听评课、名教研员论坛及核心刊物主编论坛等多种形式，探讨中华优秀传统文化与革命传统进课堂的科学路径与方式，解决一线语文教师实践操作难题，促进新时代语文教师专业发展。来自全国各地近400位中小学教师和教研员参与本次论坛。

北京师范大学资深教授王宁指出，语言文字自信是文化自信的基石，是中小学传统文化教育的根基，应将语言文字教育贯穿语文教学全过程。北京师范大学教授张柠强调，要对红色经典进行全面深入剖析，才能把革命传统教育真正融入语文课堂。北京师范大学教授李小龙认为，名著篇幅长，内容广，阅读名著不仅能训练思维，更有助于扩展视野，深入了解中国传统文化。

在“传统文化及革命传统进语文课堂”教师示范课环节，北京师范大学实验小学语文教师刘媛、北京师范大学附属实验中学语文教师闫蓓、北京师范大学附属中学语文教研组长张洋分别对《小英雄雨来》《卖炭翁》《荷花淀》进行示范性说课。

在名教研员论坛上，成都市锦江区教科院语文教研员易晓、北京市西城区教育研修学院中学部副主任吴东、浙江省语文特级教师张全民对于传统文化和革命传统进课堂的现状，以及如何在课堂中更好地推进教学研究等相关问题作出回应。

据介绍，北京师范大学中国语文教育高端论坛致力于充分发挥大学在新课程改革中的积极引领作用，直面新时代语文课程与教学改革的重点、难点，有效帮助一线语文教师解决实践操作难题，迄今已成功举办两届。今年论坛将语文教师素质提升、传统文化进校园与革命红色文化传播三位一体深度结合，重点突破中华优秀传统文化和革命传统教学，促进新时代语文教师专业发展。

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