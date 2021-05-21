原标题：湖南一教师让未捐款学生录像发家长群 被行政记过处分并调离

近日，湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县一名教师让未参加捐款的学生排队录像，并将视频发至家长群中，请家长支持捐款。该视频随后被传至网上引发热议。

19日，永顺县教育和体育局回应确有其事，并迅速成立专项调查组，赴事发学校开展全面调查。20日，经调查核实：本次募捐是由永顺县教育基金会发起的一次献爱心活动，该基金会成立于2014年2月25日，系湖南省民政厅批准的公募基金会。此次募集的款项将全部用于奖励优秀师生和教育工作者、救助有特殊困难的师生以及开展“园丁之家”等公益慈善活动。

永顺县教体局通报指出，5月17日，砂坝镇中心完全小学一年级班主任谢某某在组织募捐活动时，领会执行本次募捐活动精神出现重大偏差和失误，工作方式方法简单粗暴、态度马虎，让部分学生站成一排，拍摄视频发至班级家长群，动员家长进行募捐，未顾及家长和学生的感受，也未遵循自愿募捐的原则，引起家长和学生反感，造成不良影响。事后，经批评教育，谢某某主动向家长和学生道歉，并取得家长和学生的谅解。

有家长称，学校16日组织一场捐款活动，建议每个学生的家长捐6元钱，第二天，有孩子忘记告诉家长就没有捐款。

目前，经永顺县教体局局务会研究决定：对砂坝镇中心完全小学教师谢某某进行行政记过处分，调离该校；对校长彭某某就地免职；对永顺县教育基金会工作人员覃某某进行诫勉谈话；对砂坝镇中心完全小学在全县进行通报批评。（记者张玉洁）

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