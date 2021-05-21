原标题：校外培训应当何去何从

视觉中国供图

学生校外培训时间分布

学生校外培训内容及方式分布

编者按

为什么校外培训愈演愈烈？为什么课后服务三点半“爱你不容易”？为什么学校减负家长却增负？为什么学生总是那么忙？……

这些教育的热点话题，折射的是当前教育治理的两难困境。中国正举办着世界上最大规模的教育，与以往相比，教育形势发生深刻变化，各级各类学校组织的复杂化、结构的多样化、水平的差异化以及人民群众教育诉求的个性化都在不断增强，教育理念和方式受到多方位的冲击。

要破解这些新衍生的教育热点难点问题，必须加快推进教育治理体系和治理能力现代化。华中师范大学教育治理课题组对上述热点话题进行专门研究，探索教育治理的理论和实践问题。编辑部特地约来这组文章，希望能帮助有关部门早日找到对策。

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近年来，我国校外培训市场井喷式增长，但部分校外培训机构违背教育规律，“应试”导向严重，极大地增加了学生及家长的负担。

在今年的全国两会期间，习近平总书记在看望参加全国政协会议的医药卫生界、教育界委员时表示：“培训乱象，可以说是很难治理的顽瘴痼疾。家长们一方面都希望孩子身心健康，有个幸福的童年；另一方面唯恐孩子输在分数竞争的起跑线上。别的孩子都学那么多，咱们不学一下还行啊？于是争先恐后。这个问题还要继续解决。”

实际上，近几年，国家相关部门频频出手规范校外培训机构的发展，比如，2018年，国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》，从规范校外培训机构的关键环节入手提出了一系列措施；2019年，教育部等6部门联合印发的《关于规范校外线上培训的实施意见》，是国家层面颁布的第一个专门针对校外线上培训活动的规范性文件……

近期，多家校外培训机构更是屡屡接到各种“罚单”，在某种程度上表明了相关部门规范校外培训机构的决心。这校外培训究竟应当何去何从？为此，华中师范大学教育治理现代化课题组（以下简称“课题组”）2019-2020年间在我国山东、广东、湖南、湖北、广西、四川等六省区进行实地调研，对校外培训有关内容进行了专项调查。课题组分别对省会城市、地级市及县级市的中小学进行抽样调查，样本涵盖东中西部地区130余所中小学的1万余名学生。

校外培训发展不能听之任之

近年来，校外培训机构野蛮生长，虽为学生个性化成长提供了更多的教育选择，但其背后的乱象给学生、家长及学校都带来了一定程度的不良影响。

（一）收费奇高，给家庭带来了沉重的经济负担，扩大了教育“内卷”现象

校外培训多按小时计费，根据不同的内容、方式，可收取50-500元/小时不等，在“再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子”的思维导向下，家长往往会根据需要为子女选择一定的校外培训课程。

课题组的调查数据表明，47.8%的学生表示每月用于校外培训的费用超过1600元，近20%的学生表示每月培训费用超过3200元。对于普通工薪阶层家庭而言，这是一笔不小的经济负担。五年级学生家长张先生告诉课题组，把孩子从小到大报过的辅导班都算起来，大概有四五十个之多，“如果要算报辅导班的花费，数字应该比较大，实在不好计算”。

然而，在学生培训内容覆盖面不断扩大的情形下，这一数字仍在不断上涨。在目睹了身边其他家庭的校外培训投入不断增长时，家长往往会选择“盲从”。有的家长告诉课题组，自己的孩子只报了3个培训课程，是班级内最少的，“尽管孩子目前在班里成绩处于中上游，但了解其他孩子报班的情况后，我感到心里很不踏实”。即使家长清楚孩子是否能够成才主要靠自己，但在这一氛围的裹挟下，也只好“被卷入”到这一场无形的竞争中，而报班在某种程度上缓解了家长的焦虑。

此外，调查数据表明，是否参与校外培训与学生家庭经济状况显著正相关：经济条件好的家庭，其子女参与培训的机会更多，而离异、再婚、丧偶等特殊家庭结构的子女参与校外培训的机会较少，留守学生参与校外培训的机会显著低于普通学生。

课题组分析，在这一背景之下，极有可能导致非理性竞争的“内卷”现象，给家庭带来沉重负担。

（二）安排极满，给学生带来了严重的学习负担，造成校内减负校外加压的怪象

近年来，国家愈发重视学生减负，力争为青少年成长创设良好氛围。比如，2018年年底，教育部等9部门印发《中小学生减负措施的通知》，提出严格管控校外培训。在30条减负举措中，明确规定了校外培训机构不得超标培训、学科知识培训需向教育行政部门备案、不得超出国家课程标准、杜绝机械训练等具体举措。

但是，课题组在调研中发现，不少校外培训机构采取各类措施规避有关政策规定，机构多将学科名称重新包装，赋予其素质教育的“外衣”但实际内容依旧是超出课程标准的学科知识，或是通过双线转换，将原本线下讲授的内容转为线上，进而规避部分监管。而部分校外培训机构忽视教育规律，只用较短的假期就教完三四门学科一学期的课程，学生不仅没学到知识，反而磨灭了兴趣。此外，部分家长并非根据学生的兴趣选择培训项目，而是盲目跟风，海量的兴趣班充斥着学生的假期及课余时间，学生的学习兴趣一再削减，直至对学习完全失去兴趣。

课题组调查数据表明，36.5%的学生表明每周校外培训时长在4小时以上，16.1%的家长表示每周校外培训时间在6小时以上；82.5%的学生表示周末会参加校外培训，63.7%的学生表示寒暑假会参与校外培训，30.4%的学生节假日会参与培训；21.6%的学生表示会参与4-6个学科的培训，4.9%的学生培训科目在7个及以上。存在相当一部分学生培训时间较长，参培学科较多，将中高考改革给学生减轻的负担化为泡影，造成了校内减负校外加压、线下减负线上加压的怪象。

（三）势头正猛，资本大量涌入，行业内商业氛围过于浓厚

当前校外培训被诸多企业视为经济发展的下一个风口，尤其在疫情期间，在线培训机构发展迅猛，其市场价值暴涨，引来了诸多资本的关注，但资本的最终目标不外乎逐利。

课题组在调研中发现，不少校外培训机构采用互联网商业营销模式，将大量资金用于广告宣传、同行竞价，甚至利用学费做投资，致使整个行业内商业氛围浓厚，而教育氛围微乎其微。部分校外培训机构不计成本地大肆营销，在网络平台、电视节目、综艺晚会上，都不乏其充满噱头的赞助广告，这一举措势必挤占了教学投入，最终为其埋单的还是学生。

课题组认为，教育培训行业绝不能过度逐利，而当前各大校外培训机构跑马圈地、无序竞争，一旦资金链发生断裂，造成的社会影响不堪设想，近年来不少校外培训机构倒闭跑路，家长投诉无门，均是过度逐利的后果。

此外，课题组了解到，校外培训机构在招收教师时往往以“讲师”名义招聘，而其考核的重要标准为“续费率”，相当一部分教师成为了名义上的教师、实际上的销售员，何以潜心育人？

（四）认知太浅，以应试分数为导向，严重破坏了教育生态

当下的校外培训市场对教育及学生成长认知不足，为了迎合部分家长的诉求，违背教育规律，均在不同程度上存在应试、超纲、超前等问题。以唯分数论为导向，将系统的知识缩减为零散的考点，将科学的学习方法简化为投机的套路，将以生为本的观念转变为“以分为本”的态度，囿于眼前的一时之得，却忽视了学生的长远发展。

课题组在调研中发现，在校外培训机构的广告中，答题、考试、套路已然成为了他们相互比拼的“制胜法宝”，各类广告语通过分数的提升来吸引生源。采用“以考代练，以练代教”，找解题套路作为主要目标，学生的学习思维完全被训练成了套路化、程序化、呆板化。

进而造成教育功利化，学生及家长虽然焦虑，但在竞争的洪流之中，也只能参与其中，导致“大家都像打了鸡血一样向前冲”的恶性循环。严重破坏了素质教育的发展生态，造成很多学生“高分低能”，善于考试但难出大师。课题组的调查数据显示，有82%的学生表示，参加校外培训是为了提高成绩，长此以往，难免在学生心中埋下成绩至上的错误观念。

如何引导校外培训健康发展

（一）标本兼治，建立统一的校外培训“智理”平台。

课题组建议，在当前信息化高速发展的时代，亟须提高校外培训治理效能，建立省域或市域的校外培训智慧管理平台，集政府部门、校外培训机构、学校、家长等主体，整合准入、备案公示及审批等制度。

比如，所有校外培训机构应当将其师资状况、班级开设情况予以公示，每个班次的学生名单、任课教师、上课时段等信息都应录入平台。能够公示的信息予以公示，不能公示的信息如实备案，以便政府部门核查。校外培训资金的收取及使用同样也应纳入平台管控，家长在缴纳培训费用时，必须使用系统进行缴费，否则不予认可，教育培训资金纳入银行监管，并与平台打通，培训费先放银行，有争议家长可申请退回；而资金的使用情况按时向有关主管部门报备，一旦发现机构存在较大的资金漏洞，优先退还家长缴纳的学费。并设置专门的举报受理专线，家长可通过平台对违规收费、额外收费等行为进行即时举报。

此外，平台应当整合线上及线下的监管，长期以来“属地化”管理的法律体系和管理举措，已经不适用于互联网教育形态，必须根据线上培训的特征进行优化和完善。

（二）加强监管，引导校外培训机构健康发展

在校外培训机构“智”理平台的基础之上，课题组建议，应当进一步加大监管力度。

首先，加大对校外培训机构师资力量的监管，开展常态化的线上核查及线下抽查，杜绝教师无证上岗现象，一旦发现，即刻对机构予以关停，并严查教师宣传，杜绝过度包装，确保师资力量能够成为学校教育的有机补充。并充分利用在线治理平台加大对于资金的监管。

其次，加大对于地下培训市场的监管，在“一对一”兴起、非学科培训需求旺盛的当下，被监管对象变得越来越多头，不仅有大机构、小机构，更有很多“单枪匹马”的“单师单科培训”，教师的主体越来越多元化，私下“开班”给校外培训治理带来极大挑战，甚至出现“家长打掩护、上课‘对暗号’、培训转‘地下’”的怪现象。应加强常规检查、多途径搜寻信息，提高家长认知水平、劝告家长选择正规注册机构，提高违规办学成本，对于违规办学者，处以一定返款并吊销其教师资格证书，在一定期限内不得从教。

最后，加强对于机器人、跆拳道、滑冰等非学科校外培训监管，当前诸多机构以各种噱头贩卖焦虑，家长跟风选择各色各样的技能培训。有关部门应当出台科学培育儿童兴趣爱好指南，引导家长在正确的年龄段为学生选择非学科类培训，杜绝过度培训。

（三）多措并举，有效提升学校课内课后服务质量

从校外培训产生的原因来看，其本质是诸多家庭的“刚需”，孩子需要补课，家长没有精力和能力辅导，孩子放学家长却还未下班，只有转而选择校外培训机构。在课题组的调查中，诸多家长表示“如果不是万不得已，谁又愿意花这么多钱去补习呢”。课题组认为，校外培训作为学校教育的影子，不应将二者割裂而论，如何实现优势互补，形成校内与校外融合协调的教育生态，是校外培训治理的最终目标。课题组建议，提高学校教育质量，提供丰富多样的课后服务，是从根本上解决家长校外培训需求的良策。

其一，提升学校教学质量，力争做到学科知识的学习不出校，引导机构与学校错位发展。适当提升学校办学自主权，扩大学校经费投入，鼓励学校引入竞争机制，提升教师忧患意识，定期开展中小学教师资格考核，引导他们走出“舒适区”，提高教学能力和水平；提高教师的责任意识，严肃查处教师“课上不讲课外讲”以及参与课外有偿补课的行为。

其二，改善课外服务，增加校外培训可替代性。《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》中强调，学校应当加强课后服务工作，由市财政拨款，家长只需承担极少费用，若家长能够以更低的价格享受到同等质量的课后服务，势必会转向学校。

（四）多元协同，形成内外相济的治理体系

针对校外培训隐蔽化、盲目化发展， 课题组建议，要加强社会公众参与共治、强化校外培训自治, 引导市场有序发展。

在政府层面，应当厘清各职能部门的监管责任，按照“谁审批谁监管”的原则，明确市场监管、民政、发改委等不同部门责任分工，细化机构设置标准、监管内容、培训人员资质等一系列细则，各部门联合设置专职人员，提高校外培训治理的连续性。加强对于社会群众的引导，克服唯分数的顽疾，培育家长正确的教育理念，转变“抢跑”心态，加大对校外培训机构宣传的监管，杜绝分数导向的宣传标语及虚假的承诺，培植良好的校外培训生态。

此外，实施行业协会认证评估，通过信用积分、星级评定、行业黑名单曝光、行业禁入、第三方评估等方式强化行业自律，净化市场环境，引领行业质量提升。

（付卫东为华中师范大学人工智能教育学部副教授，郑宁为该校政研室副主任，周威和杨玺为该校硕士研究生）

付卫东 郑宁 周威 杨玺

(责编：郝孟佳、熊旭)