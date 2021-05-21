原标题：江苏共青团：给青少年双重“大礼包”

团宿迁市委在宿北大战马陵山革命烈士纪念塔组织集中宣誓活动。

团江苏省委实施“百年辉煌 E心向党”主题行动。

南京大学团委组织团支部开展“党史灯谜我来猜”活动。

团镇江市委开展“党团队手拉手 共上一堂党史课”活动。

今年五四青年节前夕，在南京时髦的网红打卡地——“南京眼”大桥上空，540架无人机的表演，直冲夜空，幻化成为高科技像素点，动态描绘出“新青年”“青年突击队”“苏北计划”“梦想改造+”等图案，引发行人驻足观看。

这是江苏各级团组织抓好青少年学习教育的一个具体举措。江苏是锻造形成中国共产党伟大精神的重要区域，蕴藏着丰富的红色历史文化资源。

团江苏省委书记司勇说，党史学习教育开展以来，江苏各级团组织把青少年学习教育摆在重要位置，着眼立心铸魂、启智润心，把准青少年认知特点和成长需求，用好用活百年党史这座精神富矿，深入挖掘党在江苏大地的浴血奋战史、艰苦创业史、改革创新史，教育引导全省广大青少年学党史、强信念、跟党走。

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让青少年学党史活动火起来

“唱支山歌给党听，我把党来比母亲；母亲只生了我的身，党的光辉照我心……”4月14日，在南京大学恩玲剧场，“百年党史青春说·南京大学站”拉开帷幕，活动现场直播观看量达260万，引起广泛好评。

连日来，团江苏省委围绕激发青少年自觉学党史的热情，以“学党史、强信念、跟党走”为主题，推出青少年学党史大型融媒体行动——“百年党史青春说”系列活动。活动通过进学校、进企业、进农村、进社区、进网络，用线下活动、线上直播的方式，吸引广大青年参与到学习党的历史、弘扬革命精神中来，打造面向全省青少年的全媒体党史学习教育“思政课”。

按照历史脉络，划分党的诞生、党的发展壮大、探索社会主义道路、改革开放、中国特色社会主义新时代等各个阶段，从历史节点中遴选生动历史故事、重要历史人物、重大历史事件等，从小切口进入，着力在“小故事讲大道理”“小人物观照大精神”上下功夫，做到每期宣讲主题突出、深入浅出。

江苏共青团组织注重把传统节日和党史学习教育结合起来，把蕴含其中的丰富教育资源利用起来，将党史学习教育贯穿各类传统节日全程：清明节前后，团江苏省委组织大中小学生开展主题班队会，利用报告会、演讲会、专题展览等形式缅怀革命先烈，开展形式多样的祭扫活动；“五四”前后，上千名青年团员分批走进周恩来纪念馆、周恩来故居，在沉浸式学习中感悟共产党人的初心使命和为民情怀。

连日来，江苏各地上演了一幕幕“节日里的党史教育”：团淮安市委以周恩来故居为主体打造了“寻总理印记 悟家国情怀”青年学习社路线，让青少年以沉浸式、体验式学习恩来精神、传承红色基因；在盐城新四军纪念馆、镇江茅山新四军纪念馆等新四军纪念地，团员青年集中开展重温入团誓词活动；在徐州淮海战役烈士纪念陵园，青年们在支前小道上推起小推车，在实境体验中感悟人民的胜利。

锻造专业的党史宣传队伍

4月25日，团盐城市委和新四军纪念馆联合开展“铁军精神”青年学习社揭牌仪式暨“学党史 强信念 跟党走”主题团日活动。在活动中还专门设置了《我的连长我的连》剧本杀、《囚歌》诗歌诵读互动等沉浸式活动，深受青少年喜爱。此外，他们还遴选培树讲师团成员79名，深入基层开展“铁军史宣讲”活动46场。

注重让青年人讲青年事、让身边人讲身边事，充分用好“青年讲师团”这支宣讲队伍。一段时间以来，江苏各级团组织邀请青年党史研究者、革命先辈后人、“青年五四奖章”获得者、青年“网红”思政课教师等各界青年代表，以“小分队”的形式深入基层，在学校课堂内外、企业生产一线、农村田间地头进行宣讲。

江苏团组织通过自下而上、层层推荐，组成千人规模的“8090后”讲师团，锻造一支又红又专的青年讲师团队伍。目前，江苏省各级青年讲师团深入各地开展党史宣讲1000余场，覆盖上百万人次。

讲师们坚持用“青言青语”讲好党的故事：针对中小学生开展成就教育，用鲜活故事讲好“儿童版”的党史课；针对大学生，青年讲师团推出“马克思主义·青年说”系列项目，做好党的先进理论的青年化阐释；针对职业青年突出形势政策教育，组织青年讲师团进企业、进农村、进新兴青年集聚地，按需开展“定制式”党史宣讲；针对困境青少年强调学史力行，为青少年办好民生实事，做到既“亮眼”也“亮心”……

在第六个“中国航天日”，南京航空航天大学团委书记王静给大学生上了一堂沉浸式主题团课。课上，她介绍了中国航天的发展史背后的中国共产党奋斗史。

此外，她还专门介绍了学校“天问一号”火星探测器信标装置研制团队，用了不到两年时间，攻克了多项关键技术难关。她鼓励青年学生学习党史知识，弘扬航天精神，将个人理想融于国家理想，将所学知识运用到祖国建设的实践中来。

数月来，团江苏省委把全省高校团委书记作为重要的党史教育力量，推动高校团干部走上讲台，并在全省高校开展“思政技能大比武”。目前，党史学习教育实现了全省高校9万多个基层团支部全覆盖、213万余名团员青年齐参与，让红色基因融入青春血脉。

打造可触碰的党史学习阵地

一段时间以来，无锡掀起了一股青少年学习党史的“热潮”。从梁溪区“信仰之路”《秘密会议》小剧场，到滨湖区“奋斗精神之路”《历史抉择时刻的荣毅仁》微话剧，再到惠山区“四千四万精神探寻之路”《县委书记夜赴堰桥》情景剧……纷纷引起青少年粉丝们的追捧。

青少年通过看“史料展”，在一份份珍藏史料、一件件历史文物、一部部红色影像中，与历史对话、与革命先辈对话，根据故事剧本自选喜欢的人物角色，亲身参与到剧本的演绎中，以沉浸式体验式学习追寻先辈足迹。

这是江苏团组织积极打造“青年学习社”及线路建设的缩影。他们通过沉浸式、体验式学习，帮助青少年增强实践认同、情感认同、理性认同，让面向青少年开展党史学习教育的过程更具生动性、更有青年味。近两个月间，围绕党史开展“青年学习社”线路共组织学习3000余批次，覆盖团员青年近20万人。

如今，团江苏省委把遍布全省的“青年学习社”串珠成线，按照地域特点、发展特色、历史文化和资源禀赋，建成南京雨花台“信仰的力量”、徐州淮塔“人民的胜利”、苏州“沙家浜精神”、“常州三杰”、宿迁“军民团结一家亲”、“南通博物苑”、靖江市弯腰沟红色记忆等90条青年学习社线路，形成了风格各异的“青年学习社”红色线路地图。

目前省级线路已建成线上平台，让“青年学习社”线路覆盖更多青少年，党史学习成果可见、可亲、可晒。特别是通过把打卡积分纳入入团入队积分，推动“青年学习社”线路成为开学第一课、入团入队、社会实践的必选项，青少年喜爱的“打卡地”。

团江苏省委充分发挥网络传播优势，联合省委网信办推出10个项目，打造一批参与性、互动性、趣味性强的线上线下活动吸引凝聚青年，让青少年网民从“观众”转变为庆祝建党百年的亲历者、参与者和体验者，帮助广大青少年更好读懂党史这部教科书。

答好青少年党史学习教育的民生答卷

前不久，来自苏州工业园区景城学校的少先队员许宇帆在网上向网友们讲述了“闪闪的红星”的故事。原来，从3月23日起，苏州发起“我们是共产主义接班人”——《百人百日少年说》活动，围绕“忆往昔、学当下、创未来”主题，每人每天开展2-3分钟的主题演讲，最后累计收到投稿作品4167余件。

这是江苏各级团组织紧扣少先队员认知特点，注重开展具体、生动、有温度的党史学习教育的一个缩影。今年3月12日，江苏省少工委在全省开展面向广大少先队员和辅导员的党史教育。截至目前，全省中小学共有6400余个大队开展了形式多样的学习实践活动，超过100万名少先队员参与“一起学党史”网上答题。

清明时节，他们倡导少先队员到就近的烈士陵园开展清明祭英烈活动，引导队员在庄严肃穆的沉浸式情景中学习党史。此外，各级少先队组织利用双休时间，发动少先队员组建红领巾寻访小队，到革命博物馆、烈士纪念馆、烈士陵园、革命纪念地、红色遗迹等地点，队员们查阅资料、聆听讲解，重走革命路线。

江苏省少工委联合多个部门，以“诵读红色经典，学传百年历程”为主题，共同开展中小学生诵读大赛。大赛以重温党的光辉历史、诵读红色经典、传承红色基因、坚定制度自信为重点。目前，全省已有2万余名中小学生通过网络上传视频作品。

13岁的晨晨（化名）家住徐州铜山区大许镇，自幼与爷爷相依为命，是标准的事实孤儿。作为重点帮扶对象，当地团组织给予了晨晨持续的关爱，经常鼓励她参加镇团委举办的各种活动，并为她量身打造一间“梦想小屋”。 曾经安静沉默的女孩变得乐观开朗，学习成绩也一直名列前茅。晨晨和小屋一样，发生了巨大的变化。

一段时间以来，团江苏省委坚持把学习党史同办实事结合起来，把“梦想小屋”建设作为“我为青年办实事”的重大项目，重点瞄准“事实孤儿”群体，聚力实施“梦想改造+”关爱计划，用两年时间为全省建设1万间“梦想小屋”。

江苏团组织为每1名“事实孤儿”配备1名团干部、1名少先队辅导员、1名心理关爱志愿者，通过每月走访了解关爱对象学习生活状况，每季度依托希望来吧、青年之家等基层阵地开展集中关爱活动，推动“事实孤儿”关爱一帮到底，答好青少年党史学习教育的民生答卷。

（本版图片均由团江苏省委提供）

中青报·中青网记者 李超 李润文 通讯员 夏韵

(责编：郝孟佳、熊旭)