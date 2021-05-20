原标题：技能：让生活更美好！

2021年5月20日，2021年职业教育活动周全国启动仪式暨全国职业院校技能大赛开幕式在山东济南举行。山东省委副书记、省长李干杰，教育部党组成员、副部长孙尧出席启动仪式。来自活动周联办单位及技能大赛组委会成员单位的28个部委和相关单位的代表及各地代表1200人参加启动仪式。

孙尧在讲话中强调，职业教育活动周和全国职业院校技能大赛，是贯彻落习近平总书记重要指示和全国职业教育大会精神的一次重要行动。要办好活动周，面向老百姓，营造职业教育改革发展的良好环境；办好技能大赛，对接产业前沿，推广“岗课赛证”融合，提升职业教育影响力；加强职教高地建设，引领全国职业教育改革发展。鼓励参赛选手树立“行行出状元”的自信，发扬精益求精的工匠精神，一展风采、勇创佳绩，为将来成长成才打下坚实基础。

职业教育活动周2015年经国务院批准设立，经过不断创新，活动越来越丰富，效果越来越显著，规模效益逐步显现，已经成为推动职业教育“长入”经济、“汇入”生活、“融入”文化、“渗入”人心、“进入”议程的重要抓手；成为社会了解职业教育、体验职业教育、共享职业教育发展成果的重要平台；成为学习贯彻党中央国务院关于职业教育的决策部署、凝聚改革共识、营造良好社会氛围的重要制度安排。今年的活动周于5月下旬举行，以“技能：让生活更美好”为主题，以职业院校学生为主体，创新活动形式内容，重点突出“技能成就出彩人生”“技能服务美好生活”“技能支撑强国战略”等内容，预计全国将有超过1200万职业院校师生参加，各类活动超4万场次，吸引约1500万人次参与。

全国职业院校技能大赛已成功举办13届，是目前规模最大、影响力最强、技能水平最高的全国性、综合性职业院校技能大赛。近年来，教育部注重发挥职业院校技能大赛在促进“三教”改革，提升职业院校人才培养质量中的引领作用，不断改革大赛办赛模式。2020年，借鉴世界职业技能大赛理念，推进大赛治理体系和治理能力建设，开展大赛改革试点，构建了“国家统筹、地方政府组织保障、职业院校联合企业”的办赛新机制。2021年大赛由教育部等35部门联合举办，对接产业需求、反映国家职业教育教学水平，突出院校办赛主体作用，充分发挥大赛对职业教育的“树旗、导航、定标、催化”作用，共推出102个赛项，预计全国参赛队伍约3264支，参赛选手7600余人。

今年的活动周启动仪式暨职业院校技能大赛开幕式，集成仪式、大赛、展览、观摩体验活动等为一体，同期还将举办职业教育创新发展高地建设交流研讨活动、技能型社会教育研讨会、职业教育改革创新成就展、黄河流域产教联盟成立大会暨高峰论坛等活动。通过立体化宣传，向全社会展示“职业教育前途广阔、大有可为”，有力营造国家尊重技能、社会崇尚技能、人人学习技能、人人享有技能的技能型社会建设氛围。

(责编：李依环、郝孟佳)