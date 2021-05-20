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深化“国培计划”改革 推动人工智能与教师培训融合

2021年05月20日09:32 | 来源：光明日报
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原标题：推动人工智能与教师培训融合

近日，教育部、财政部印发《关于实施中小学幼儿园教师国家级培训计划（2021—2025年）的通知》（以下简称《通知》），明确“十四五”期间“国培计划”实施思路、支持方向、工作重点，推进教师培训提质增效，助力教师队伍高质量发展。

《通知》要求，“十四五”期间，要重点支持中西部欠发达地区农村义务教育学校、幼儿园骨干教师、校园长和培训者深度培训；实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持国家乡村振兴重点帮扶县教师校长能力整体提升；辐射带动省、市、县、校级教师培训，实现教师培训全覆盖。

《通知》从培训内容体系、机制改革、能力建设、监管评价4个方面明确10项重点工作。在内容方面，强调要突出教师核心素养培养，将思想政治和师德师风作为必修内容。在机制改革方面，强调要实行分层分类精准培训，建立教师自主发展机制；创新教师发展协同机制，深入实施教师发展“一对一”精准帮扶；推动人工智能与教师培训融合，探索“智能+教师培训”，形成人工智能支持教师终身学习、持续发展的机制。在能力建设方面，强调要完善教师专业发展支持服务体系，加强市县教师发展机构专业化建设，建强专业化教师培训队伍，加强培训资源和平台建设，实现优质资源全面覆盖、全体共享。在监管评价方面，强调强化培训实施的监管评价，对教师学习过程和效果进行综合评价，适时提供反馈和跟踪指导。（记者唐芊尔）

(责编：李依环、熊旭)

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