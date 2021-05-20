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1200万师生参加职业教育活动周

2021年05月20日08:51 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社电 记者从教育部新闻通气会上获悉，2021年职业教育活动周于5月下旬举行，主题为“技能：让生活更美好”，预计全国超过1200万职业院校师生参加，各类活动超4万场次，吸引约1500万人次参与。

为加快发展现代职业教育，自2015年以来，教育部联合中共中央宣传部等九部门已连续成功举办了六届职业教育活动周。

据了解，2021年职业教育活动周全国启动仪式暨全国职业院校技能大赛开幕式于5月20日在济南举行，集成大赛、论坛、展览、观摩体验等一系列活动，包括职业教育创新发展高地建设交流研讨活动、技能型社会教育研讨会、职业教育改革创新成就展、黄河流域产教联盟成立大会暨高峰论坛等。

本届活动周重点突出“技能成就出彩人生”“技能服务美好生活”“技能支撑强国战略”等内容，集中宣传全国职教大会精神、职业教育宏观政策、改革发展成果和典型集体和人物，向全社会展示“职业教育前途广阔、大有可为”，有力营造国家尊重技能、社会崇尚技能、人人学习技能、人人享有技能的技能型社会建设氛围。

(责编：李依环、熊旭)

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