日前，中国驻日本使馆教育处发布通知，提醒留学人员做好疫情防护。近期日本新冠肺炎疫情反弹严重，尤其是变异病株扩散致使感染人数迅速攀升。4月份以来，驻日使馆领区已有多名中国留学生确认感染，其中有多人为无症状感染者，是在回国前接受检测时发现，导致不得不推迟回国行程。主要感染路径有：在外就餐、出门逛街购物、打工。驻日使馆教育处再次提醒广大在日留学人员要认识到疫情的严重性，切实加强个人防范。

一、遵守所在地和学校的防疫规定。

二、坚持非必要不外出。除上课、采购生活必需品外，避免前往公共场所。不得不前往时，尽量缩短停留时间，切勿有侥幸心理。

三、居住地、研究室要勤通风、常消毒。外出锻炼散心，请选择空旷人少处，并全程做好个人防护。

四、避免徒手直接触碰公共场所的门把手、电车吊环、电梯按键等物件。接收快递或外卖，要进行消杀处理。

五、回国人员应按要求接受检测并申领健康码。检测后登机前的时间段内避免举办或参加送别会等活动。

六、出现疑似症状，请避免外出。及时联系所在地保健所或咨询中心，按指导接受检测。

七、一旦确诊，请积极配合治疗，遵守所在地的防疫措施，并及时联系驻日本大使馆。

八、如需要“健康包”（内含连花清瘟胶囊、口罩等），请关注驻日本使馆教育处公众号，并在“个人中心”栏填写“健康包”申领信息。

（孙亚慧）

(责编：李依环、熊旭)