今年3月，一名中国留学生在美自杀的新闻，让留学生心理健康再次引发公众关注。事实上过去几年里，伴随着出国留学人数增长，一些海外学子因抑郁、焦虑而形成心理疾病的并非个例，有的学生甚至造成了严重后果。如何妥善应对负面情绪，是海外学子求学路上的一大挑战。

跨文化适应有起有伏

“刚到国外时觉得周遭一切都很有意思，新奇的文化，不一样的生活环境，这个阶段也是不少学生刚开始留学生涯时的‘蜜月期’。绝大部分留学生这时候都在愉快地享受这种新鲜感。”李盛（化名）就读于日本名古屋大学，2018年前往日本的她，至今仍对自己甫一到达留学国时的兴奋印象深刻。

入学后，李盛报名了许多学校组织的活动，也加入了不少社团，丰富课余生活。既为了尽情体验异国文化与生活，也为了帮助自己提高语言能力，使日语表达和应用更为娴熟。

然而，从2019年秋季学期开始，这种情况发生了变化。随着生活渐渐进入平静期、入学之初的新奇消退，留学过程中可能遭遇的心理压力逐渐显现。

“那阵子我的学业压力变大了，有时老师语速过快我会听不懂，看到身边别的国际学生还能够应付自如，这对我来说的确会有挫败感。”李盛说，不少留学生常常心照不宣地选择向家中“报喜不报忧”，“父母不在身边，想帮自己也使不上劲，我的烦闷说多了只会让他们跟着担心。要实际解决问题还得靠自己想办法，有些坎儿必须要迈过去。”

好在时差只有1小时，李盛与国内亲朋好友可以保持即时联系。但对不少身处更远国度的海外学子来说，有时想找国内的好友倾诉几句心里话，常常是一条信息发过去，大半天才会等到回复。

郭一萍（化名）曾留学于巴西南大河州联邦大学，她告诉记者，学会自己想办法排解焦虑、忧郁等不良情绪是海外求学之路上非常重要的一课。“刚来巴西的时候，碰到难过的事情第一反应是跟国内的好朋友‘吐槽’，有他们‘在身边’感到特别踏实。但中间毕竟隔着11个小时时差，有时我迟迟等不来回复，只能慢慢自我消化情绪。还真是‘远水解不了近渴’，所以靠自己调整好情绪非常重要。”

心理问题诱因复杂

北京大学—清华大学出国人员心理健康支持项目组秘书长李同归指出，近年来伴随中国出国留学队伍扩大，且留学低龄现象越来越突出，一些留学生自身个性特征尚未成熟、个人能力尚有欠缺、出国准备并不充分，再加上语言障碍、学业负担、社交压力、文化冲突等因素，容易在情绪上遇挫，这需要引起多方重视。

留学生心理健康话题是老生常谈，其中发生的自杀等极端悲剧更是引人深思。面对跨文化交流环境、不同于国内的教育教学方式，学生所产生的跨文化适应压力如若得不到及时、正确疏导，累积下来就有可能诱发心理问题。

一些留学生表示，功课压力大、学生竞争激烈是造成自己情绪焦虑的主要原因。“我们专业每年都有无法按时毕业的学生。”回忆起自己在美国威斯康星大学麦迪逊分校读书时的时光，如今已回国就业的艾梓轩仍清楚地记得那份“被实验和论文环绕”的紧张感。“‘白加黑’地赶进度是留学生的常态。美国学费昂贵、生活开销很大。我们花的是父母攒下的辛苦钱，所以大家都想早日学有所成，常常会自我施压。”他说。

离开熟悉的环境，同时承担着来自课业、生活、社交、情绪等几方面压力，众多因素叠加，考验着海外学子妥善处理情绪的能力。不可忽视的是，一些学生低估了出国后可能遇到的困难，面对全然陌生的环境缺乏有效的应对之策，因而陷入自我否定，心理防线更加脆弱。

及时疏导消极情绪

“我们安慰自己时总说一句话，‘没经历过彻夜难眠的孤独，留学生涯就不算完整’。独自在外，谁没体会过孤单和无助呢？但是很多事自己当时觉得濒临崩溃，回头再看时其实也不算什么。”艾梓轩表示，留学生出现消极心理状态的情况并不少见，也很正常，他建议，海外学子如果觉察自己的心理承压已到达临界点，一定要及时寻求专业的心理辅导帮助。“有的同学会跟别人比较，看到对方承压能力更强，自己却容易‘崩溃’，比来比去更看低自己。千万不要这么比，悲观情绪是主观性非常强的感受，即使面对同一件事，每个人受到的影响程度也不尽相同。产生焦虑、迷茫、无助等感受是很正常的。”

许多海外院校都设有心理咨询中心，受过专业培训的教师或工作人员会为学生提供心理咨询服务。李盛就曾预约过学校的心理咨询，“老师多数时间在倾听，像是扮演一个‘树洞’角色，认真去了解我的烦躁和无奈，然后帮助我厘清逻辑。”

她表示，学生大可不必“羞于”见心理医生，良性沟通能够帮助学生倾诉自己的困扰，如果因语言障碍无法与本地心理咨询师交流，也可以在线远程向国内心理专家寻求帮助。“如今，国外也有不少当地华侨华人或心理系中国留学生在做志愿者，面向海外学子提供情绪疏导帮助。‘出门靠朋友’，有难过的事儿别自己憋着。”李盛说。

“留学出发前的心理准备其实很重要，但却时常被忽略。”郭一萍的父亲就曾前往德国读书，在她留学出发前，父女俩尽可能详尽地完成了一整套巴西攻略。“对一个国家了解越充分，心里面会越踏实，这是父亲的经验。大到历史语言文化，小到三餐习惯、打招呼是握手还是拥抱……出国前多了解一些，跨文化适应效果就会好一些。”（记者孙亚慧）

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