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深圳首次定向招录港澳籍公务员

2021年05月20日08:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社深圳5月18日电 （记者赵瑞希）记者18日从中共深圳市委组织部了解到，深圳首次设置定向港澳选拔职位，拟录用4名香港居民为公务员。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出“研究推进港澳居民中的中国公民依法报考内地公务员工作”。加快劳动力要素流动，是深圳综合改革试点的一项重要内容。

2020年12月，深圳市在服务“双区”建设专项招录公务员考试中，首次设置5个定向港澳选拔职位，涉及行政、金融、城市规划、涉外人员管理、医疗监管等方面，吸引了446名港澳籍人士报名。

香港青年黄科毅是此次拟被录用的4名港籍公务员之一。他说，深圳定向港澳招录公务员，为有志留在大湾区发展的港澳青年提供了更大发展空间。

此前，在广东省统一组织的2020年度选调生和急需紧缺专业公务员招录中，已有3名从内地全日制高校毕业的香港青年成为深圳首批港籍公务员。

此次定向招录港澳籍公务员，是深圳自行组织的公务员招录中首次设置定向港澳选拔职位，报考条件也进一步放宽，已取得国（境）外学历、学位的港澳居民均可报考。

深圳市委组织部有关负责人表示，深圳定向招录港澳籍公务员，不仅有利于港澳人力资源要素融入大湾区建设，也有利于吸纳具备先进理念、专业能力和国际视野的港澳优秀人才支持深圳中国特色社会主义先行示范区建设。

(责编：李依环、熊旭)

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