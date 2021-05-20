张博令

一段时间以来，“家庭作业”成为“家长作业”的现象引起了很多讨论。有的学校，一些老师会在微信群要求家长批改学生作业；还有布置的作业学生单独无法完成，需要家长配合共同完成，成了变相的“家长作业”。如何让家庭作业回归育人本位，是一个重要的教育治理问题。

针对个别地方和学校存在的作业数量过多、质量不高、功能异化等问题，前不久，教育部办公厅印发了《关于加强义务教育学校作业管理的通知》，提出“十条要求”，明确提出不得要求学生自批自改，严禁给家长布置或变相布置作业，严禁要求家长批改作业，让作业回归到学校育人环节中来。《通知》的出台具有很强的现实针对性，是对变了味的家庭作业的一次纠偏，有利于减轻学生负担，给家长“松绑”，让作业更好地发挥育人功能。

家庭作业的本意在于加深学生对课堂知识的理解和掌握，是学习的重要组成部分；但将教育责任以作业的形式转嫁给家长，则是一种关系错位。这种错位的表现，是家庭作业太多、太难。家庭作业如果太多，处在义务教育阶段孩子的负担就会加重，其间还需要家长帮忙批作业、录作业、视频打卡，这既不利于孩子们的健康成长，还会给家庭生活带来负担；家庭作业如果太复杂，部分新型创意类作业还需家长与孩子共同完成，不少家长为了帮孩子获评“优秀”直接请人“代工”，导致一些由孩子自主完成的作品反而难以脱颖而出。只有科学设计家庭作业，才能达到良好的育人效果，实现家庭和学校的良性互动。

对此，《通知》作出了较为全面的回答。针对作业数量过多的问题，强调要严格控制书面作业总量，并区别不同学段和年级作出了具体时间要求；为了提高作业质量，要求针对学生不同情况，精准设计作业，根据实际学情，精选作业内容；同时还要创新作业类型方式，合理布置书面作业、科学探究、体育锻炼、艺术欣赏、社会与劳动实践等不同类型作业。这些具体举措，体现了对教育规律的尊重，减少了作业管理的随意性，体现了作业设计的专业性与科学性。

同时，以家庭作业回归育人功能为契机，还可以从更大层面来思考教育减负与提质的关系，思考家庭和学校在教育上的分工协作。从家庭作业的设计来看，不是不要家庭作业，而是要避免其功能异化，在为学生合理减负的同时提升家庭作业的质量，从而切实发挥好作业的育人功能。从家校协同来看，严禁“家长作业”是为了厘清家长与学校的责任，不等于家长放弃对孩子学习的监护责任。家庭教育在孩子成长中扮演着重要角色，督促孩子培养良好学习习惯和责任感，培养自主学习、自我管理的能力，实现家校协同育人，是家长的教育责任。在厘清家校职责的前提下，实现家庭教育与学校教育深度融合，让家长合理参与孩子的学习、成长，才能为孩子营造良好的教育环境。

总之，对家庭作业控制总量、提高质量，对家庭和学校进行合理分工，才能让家庭作业回归育人本位，学生才能获得更优质的义务教育。

《 人民日报 》（ 2021年05月20日 05 版）

(责编：李依环、熊旭)