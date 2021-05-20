周叶中

好的教育，应该是提倡立德树人前提下的“成才”，鼓励“成才”基础上的“成功”

教育是国之大计、党之大计。习近平总书记强调：“‘十四五’时期，我们要从党和国家事业发展全局的高度，全面贯彻党的教育方针，坚持优先发展教育事业，坚守为党育人、为国育才，努力办好人民满意的教育，在加快推进教育现代化的新征程中培养担当民族复兴大任的时代新人。”奋进新征程，人才培养就要坚持育人和育才相统一，坚持育人为本。

培养什么人，是教育的首要问题。我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。这是教育工作的根本任务，也是教育现代化的方向目标。只有抓住这个根本任务和方向目标，才能办出中国特色世界一流大学。

坚持育人和育才相统一，就要抓住立德这个育人根本。“才者，德之资也；德者，才之帅也。”这是人才培养的辩证法。习近平总书记强调：“要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准”。我们需要做到以文化人、以德育人，不断在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，不断提高学生的思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养。既要有高尚品德，又要有真才实学，正是培养社会主义建设者和接班人题中应有之义。

坚持育人和育才相统一，要避免走向两个误区。第一，将“育才”等同于“育人”。第二，将“成功”与“成才”混为一谈。好的教育，应该是提倡立德树人前提下的“成才”，鼓励“成才”基础上的“成功”。要避免误区，就要抓好知识传授的基础环节、能力培养的关键环节、价值观塑造的根本环节，因材施教、深耕细作，摒弃“千人一面”的教育模式，实现“千姿百态”的教育效果。

教育事关国家发展、事关民族未来，没有哪一项事业像教育这样影响甚至决定着接班人问题，影响甚至决定着国家长治久安，影响甚至决定着中华民族的伟大复兴。建设高质量教育体系，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，就必须深化新时代教育评价改革，克服“唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子”问题，扭转教育“见分不见人”的偏向；就必须坚持育人与育才相统一，努力推进思政课改革和课程思政建设，优化同新发展格局相适应的教育结构，把学生培育成为担当民族复兴时代重任的人才。

（作者为武汉大学副校长、教授）

《 人民日报 》（ 2021年05月20日 05 版）

(责编：李依环、熊旭)