人民网北京5月19日电 （记者孙竞）“边疆地区的环境确实很艰苦，但是我希望自己像胡杨一样，不畏风沙，牢牢扎根在那里，用自己的努力把祖国的边疆建设得更美好。”中国石油大学（北京）克拉玛依校区毕业生何柏言说。

日前，教育部组织召开“学习回信精神，勇担时代使命”全国高校毕业生基层就业主题座谈会。10名基层就业的高校毕业生代表先后发言，陕西省教育厅、中国石油大学（北京）、中国农业大学介绍了教育和引导高校毕业生到基层就业的经验。

去年7月，作为中国石油大学（北京）克拉玛依校区的首届毕业生，来自四川绵阳的何柏言选择扎根西北边疆，奔赴新疆油田分公司工作。一年来，他跟着师傅们穿梭于油井之间，判断每一口油井的生产情况，校验压变表和温变表，处理各种现场异常，积累了从井下、采油、集输等各个环节的现场工作经验。他还和同事一道创新技术思路，提高机采系统效率，降低了生产能耗。

中国石油大学（北京）党委书记陈峰在接受人民网记者采访时表示，继去年第一届435名同学顺利毕业后，今年截至4月27日，校区2021届670名毕业生中，升学224人，占33.43%；已落实就业的同学中，有201人选择西部基层就业，占已签约人数的67.7%，其中191人继续留疆作贡献。特别值得一提的是，疆外学生留疆人数占比达到87.96%。

“‘到祖国最需要的地方去’是学校的优良传统。”陈峰说介绍，学校在专业课程中融入科技发展史、石油工业史等内容，引导学生树立服务国家重大战略需求的导向；通过师生共同参与新疆重点区域油气勘探等重大项目科技攻关，激发学生报国热情；加强师生爱国主义精神和石油精神教育，营造贯穿入学到毕业、课内到课外、学习到实践的立体式石油文化育人氛围。

赵庆准去年毕业于陕西师范大学数学与应用数学（创新实验班）专业，目前在云南省会泽县茚旺高级中学担任特岗教师。谈起自己到国家级贫困县任教的经历，他表示，作为新时代的青年，将青春绽放在祖国最需要的地方是一种幸运，能在平凡的岗位上实现自己的价值更是一种幸福。特岗生活所焕发的光芒将照亮今后的人生道路。

陕西省教育厅副厅长高岭介绍，十三五期间，陕西省累计为新疆输送毕业生17188人，为西藏输送毕业生1978人，平均每年赴西部就业毕业生近20万人，约占全省毕业生就业人数的74%。目前，陕西省每年为新疆、西藏输送毕业生近4000人。

“我们将基层就业观念融入大学生日常思政教育实践环节，通过社会实践、扎根基层事迹寻访等活动，引导大学生增强对西部基层的认同感，逐步树立扎根西部基层奉献青春的远大志向。”高岭在接受人民网采访时谈到。

长期以来，中国农业大学有70%以上的毕业生选择到基层和“农业及相关产业”建功立业。从雪域高原到大漠戈壁、从大凉山深处到革命老区，都有农大毕业生披肩执锐、谱写青春的身影。

中国农业大学人文与发展学院副书记李玉梅在发言中说：“我们不仅引导毕业生们到基层就业，真正‘下得去’，还要帮助他们‘留得住’‘干得好’，提高他们的就业能力，将基层就业作为学校分类指导的就业特色，让服务基层成为中国农业大学毕业生的就业传承。”

截至目前，中国农业大学已与30个省（直辖市、自治区）开展定向选调专项人才合作，合作数量位居全国“双一流”高校第9名。五年来，累计已有千余名毕业生参加选调生项目，深入基层三农领域造福人民，学校选调生数量实现8年连增。

“解民生之多艰，育天下之英才。中国农业大学为祖国培养强农兴农人才，就业工作已经纳入人才培养全过程，全员参加，全方位服务学生，鼓励和支持学生到祖国需要的基层去建功立业。”李玉梅最后表示。（实习生任嫣莉参与采写）

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