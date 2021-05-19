一勺风

原标题：对不起，我不喜欢“爹味”说教

年轻一代生活在经济社会飞速发展的时期。我作为其中的一员，能明显感到国家的发展速度，但95后、00后与父辈之间难免会存在观念差异，这大概就是人们常说的“代沟”。

由于两代人的成长环境和经历很不同，不同的人生阅历，导致了不同的价值观念。父辈们甚至都来不及全面更新自己的认知，以便能跟上我们的节奏。平心而论，两代人之间总有一些观念和情感是无法产生共鸣的，但是，他们似乎没有意识到这一点，这使一些在他们看来原本充满爱意的叮嘱教诲，在我听来不乏“爹味”，甚至令人难以接受。

一些 “前辈”喜欢以“过来人”的身份，凭借自己更为丰富的人生阅历，向我们灌输自己的“经验”，并且不自觉地就会陷入说教。因为完全不同的成长经历，“经验”一旦说教意味过强，难免激起排斥情绪，就连其中的关爱，也变得让人难以接受。

先说择业。我的舅舅是一名国有企业退休职工，他一直希望我能考上公务员，捧上 “金饭碗”。从我大学毕业那年起，每逢国考、省考之前，舅舅总会第一时间打电话通知我，留意可以报考的岗位；开始报名时，舅舅会询问我是否报考，提醒我不要错过报考时间；而当成绩可以查询时，他会满含期待地询问我的成绩。春节回家时，舅舅也会不断给我灌输考取公务员的重要性。

身为晚辈，我十分理解舅舅的良苦用心，也感激他对我的未来如此上心，但他也许并不清楚我真正想要的是什么，他给我的经验分享，我只会当作择业时的参考，不会全盘接受，更不会按照他的思路来限定自己的人生。对于我们而言，有很多新职业可以尝试，没有必要“绑定”一个行业，也不想把“稳妥”当作择业的首要标准。

再来说说婚恋感情的事情。刚上大学时，妈妈经常提醒我以学习为重，不要过早谈恋爱，而当我快要大学毕业时，妈妈却开始催促我把找对象的事情尽快提上日程。尤其是读研究生之后，催促找对象几乎成为母子每次通话的必选内容。而且，她催我找对象的方式也日益多样化，开始讲究策略，由最初的直言不讳，到后来的旁敲侧击。但无论怎样变化，我都能感到妈妈心态上越来越焦虑和无奈，这些负面情绪也会在一定程度上会影响我，反而干扰了我对人生大事的判断。

我曾经多次试图让妈妈明白，我有自己的节奏和打算，对感情和婚姻也有自己的理解。当这个问题在我们的谈话中日益沦为一项不得不完成的任务时，我很清楚自己并不想“为了结婚而结婚”，而是期待遇到对的人。看到身边不少朋友也被父母逼婚，甚至闹到不欢而散，我真希望家长对儿女们多一些理解，多一点耐心，而不是站在自己的立场上随便“指导”。

不是我不懂得长辈的苦心，可我真的不希望他们的经验“限制”我的人生。就工作而言，95后的就业观念更加多元，尤其是在疫情之后，网络平台直播、自媒体运营、直播带货等就业新形式十分流行，而这未必能被“前辈”所理解，也是他们的经验“力所不及”的。我就是一名自由职业者，自己与客户对接翻译任务，没有单位，更没有“铁饭碗”。我们这些“浪荡”的晚辈，在长辈们看来，不够踏实稳定，甚至不务正业。他们试图通过说教，劝服我们回到他们定义的价值体系内，却忽略了我们其实和他们一样也在定义、塑造和改变着这个社会。

因此，作为“后浪”，我真正需要的是前辈拿出“对味”的经验分享，而非充满“爹味”的说教。把年轻人当作有判断力的独立个体来对待，尊重他们的个性与差异化选择，才能实现不同代际之间的良好沟通。

(责编：郝孟佳、李依环)