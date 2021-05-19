原标题：湖北百万大学生同上抗疫思政大课

今年3月，武汉大学樱花节援鄂医护人员专场活动中，窦贤康校长和大学生志愿者一起为返汉赏樱的援鄂医疗队员提供导游服务。

把鲜活的抗疫故事融入思政课教学当中，会发生什么？

武汉大学马克思主义学院老师陈武至今记得给思政融课“马上见”配音时的几度哽咽。这档被誉为“武大版锵锵三人行”的节目深受学生喜爱，也让00后一代真切体会到伟大抗疫精神的内涵。

“没有生而无畏，只是选择英勇。”武汉大学学生丁兆颖感慨，通过播放的短片、图片，还有生动讲述，更加真实鲜活地了解了武汉抗疫的真实情况。

去年新冠肺炎疫情期间，武汉保卫战、湖北保卫战牵动着全国人民的心。在这场看不见硝烟的战场中孕育的“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神，成为面向全省百万大学生的厚重、鲜活的思政教材。

华中师范大学利用该校多年的思政品牌“讲好华师故事”主题教育活动，以“抗疫家书”为主题，采用虚拟时空的特效制作，结合书信、日记、朗诵、歌曲和对话的形式进行故事展映，屏幕上，师生、校友讲述了一个个感人的抗疫故事，展现了中国人民的众志成城，成为桂子山上一堂生动的思政课。

武汉工商学院党委宣传部编辑了抗疫故事讲述录，收入该校141名师生员工的抗疫故事，将其作为该校的思政课教材，目前已有思政课教师将其中的故事融入相关课程教学。

发生在身边的战“疫”故事融入教材，可信可学，直抵心灵。

一封封请战书就来自学校的附属医院、那一张张被口罩压出痕迹的护士脸庞清晰如昨……武汉科技大学化工学院学生王璟感慨，“以前觉得课本上的理论离我很远，现在一个个鲜活的形象成为对理论最好的诠释”。

今年3月，湖北省教育厅面向全省大学生开设的湖北省级本科素质教育选修课程《伟大抗疫精神》正式开讲。

湖北省教育厅党组书记、厅长陶宏在首场活动上表示，全省大学生同上《伟大抗疫精神》一课，是弘扬伟大抗疫精神的新举措，是加强党史学习教育的新载体。

凝聚教育合力，引导学生成长。

《伟大抗疫精神》第一课由中央马克思主义理论研究和建设工程重点教材编写组首席专家、武汉大学沈壮海教授主讲，采取了“线下授课+同步直播”的形式，全省高校2.5万余名大学生实时在线参加选课学习。课程在同学中引起了热烈反响，现场点赞人次达5.9万。

沈姣 中青报·中青网记者 雷宇

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