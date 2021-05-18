新华社香港5月18日电（记者张雅诗）香港科技大学首席副校长倪明选日前透露，港科大（广州）预计于2022年9月开学，它将与港科大发挥互补作用，培养高端创新人才。

倪明选日前获港科大校董会及港科大（广州）理事会委任为香港科技大学（广州）创校校长。

他向媒体表示，港科大（广州）开学之后的前五年主要招收研究生，于第二阶段起招收本科生，届时整体学生人数规模约为1万人。该校将面向全球招生，以打造国际化环境。

据介绍，港科大（广州）的课程设计围绕信息、功能、系统、社会四个枢纽定位。广州和香港两校将采取双向开放模式，所有学生都能修读两校的课程。

倪明选表示，两校将发挥互补作用，为国家培养有创新能力的高端人才。他强调，创新是港科大的传统之一，相信港科大在广州能有更大的空间培养创新人才，并希望学生毕业后能继续留在粤港澳大湾区。

截至2021年5月，港科大（广州）已招聘约160名教职工，其中学术人员60人。校方的目标是在2022年9月开学前有150名教师到岗。

2018年，香港科技大学与广州方面签订合作意向书，合作筹建港科大（广州）。广州校园占地1.13平方公里，邻近广州南沙区的高铁庆盛站，乘高铁从香港西九龙站出发最快约30分钟到达。

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