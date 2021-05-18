人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

港科大（广州）有望明年9月开学　培养高端创新人才

2021年05月18日19:46 | 来源：新华网
小字号

新华社香港5月18日电（记者张雅诗）香港科技大学首席副校长倪明选日前透露，港科大（广州）预计于2022年9月开学，它将与港科大发挥互补作用，培养高端创新人才。

倪明选日前获港科大校董会及港科大（广州）理事会委任为香港科技大学（广州）创校校长。

他向媒体表示，港科大（广州）开学之后的前五年主要招收研究生，于第二阶段起招收本科生，届时整体学生人数规模约为1万人。该校将面向全球招生，以打造国际化环境。

据介绍，港科大（广州）的课程设计围绕信息、功能、系统、社会四个枢纽定位。广州和香港两校将采取双向开放模式，所有学生都能修读两校的课程。

倪明选表示，两校将发挥互补作用，为国家培养有创新能力的高端人才。他强调，创新是港科大的传统之一，相信港科大在广州能有更大的空间培养创新人才，并希望学生毕业后能继续留在粤港澳大湾区。

截至2021年5月，港科大（广州）已招聘约160名教职工，其中学术人员60人。校方的目标是在2022年9月开学前有150名教师到岗。

2018年，香港科技大学与广州方面签订合作意向书，合作筹建港科大（广州）。广州校园占地1.13平方公里，邻近广州南沙区的高铁庆盛站，乘高铁从香港西九龙站出发最快约30分钟到达。

(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部