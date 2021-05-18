人民网北京5月18日电 （记者何淼）由敬德书院和海淀区教育科学研究院主办的2021年“传统文化与师德修养”春季论坛日前在京召开。北京大学哲学系教授、敬德书院荣誉院长楼宇烈、中共北京市委海淀区委教育工委书记尹丽君、北京市海淀区教育科学研究院院长吴颖惠等嘉宾出席论坛。

教育部等七部门2019年印发了《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》的通知，提出要把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准。近日，教育部发布《关于在教育系统开展师德专题教育的通知》，明确要求通过组织开展师德的专题教育，强化以党史学习教育为重点的四史学习教育，引导广大教师坚定理想信念、厚植爱国情怀、涵养高尚情操，为党育人，为国育才。

论坛与会嘉宾合影。主办方供图

“在迎接建党一百周年的重要时间节点上，作为海淀区教育系统落实教育部师德建设精神的重要举措，敬德书院举办此次论坛具有重要的现实意义。”

尹丽君表示，师德就是教师在教育活动当中体现的道德观念、情操、品德以及行为准则，师德素养就是教师基于社会道德准则而确立的教师道德规范和行为准则，并且在实践反思当中内化为人格的一部分过程。我们的教师要德高为师、身正为范，帮助学生扣好人生的第一粒扣子。

在社会转型升级、文化多元碰撞、教育改革发展的大背景下，学校的师德建设工作呈现了多样化和复杂性，尤其是网络文化解构了教师的权威性和专业性，冲击了传统道德观念。

尹丽君指出，教师要切实做到知行合一，师德素养不仅体现在教育场所，也体现在日常生活和非教育场所，是与教育、教学、生活融合在一起的，也是教师综合性素养的集中反映。学校要夯实新时代教师的师德基石，以教师师德素养提升为起点，加强教师队伍整体建设，这是提升教师队伍整体水平，推动教育内涵式发展的关键所在。

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