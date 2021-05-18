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教育部举办重点领域校企供需对接大会

2021年05月18日18:16 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月18日电 （记者孙竞）教育部17日在中国农业大学举办重点领域校企供需对接会，为高校与重点领域企事业单位搭建人才供需精准对接平台。作为教育部举办的“2021届高校毕业生就业促进周”活动的重要内容，本次对接大会广受关注，来自高校和相关用人单位的近300名代表参加对接大会。

在现场对接会上，能源动力、材料化工、装备制造、信息通讯、生态环保、国防科技等18个重点领域行业的120多家企业，与来自北京大学、清华大学等在内的近60所高校开展现场对接。双方围绕人才联合培养、师资队伍建设、就业实习实训、毕业生招聘等内容展开深度洽谈。多所高校和用人单位现场初步达成人才招聘、共建大学生实习基地等不同形式的合作协议。

“清华大学倡导毕业生‘立大志、入主流、上大舞台、干大事业’，每年有80%以上的毕业生选择到重点单位就业。”清华大学就业中心主任张超表示，希望能通过本次校企对接平台，将重点用人单位资源转化为人才培养优势，将职业发展指导贯穿学生在校全周期。

“高校毕业生是公司发展的源头活水，公司已经招录2021届毕业生1458人，我们前期已与16所高校签署战略合作协议。”中国商飞公司人力资源部副部长徐春夏参加了对接会。她在现场与北航、哈工大、同济、华南理工等装备制造行业代表高校进行了洽谈，就初步合作意向达成共识。

教育部学生司副司长吴爱华表示，希望通过本次对接大会，为重点领域校企双方搭建供需对接平台，建立起校企对接合作的长效机制。下一步，教育部将进一步促进高校和重点领域用人单位，通过线上方式开展对接活动，推动高校开展丰富多彩的就业育人活动，鼓励高校毕业生投身重点领域就业。

(责编：温璐、秦华)

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