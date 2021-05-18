人民网北京5月18日电 （记者孙竞）为抓住当前高校毕业生求职关键期、冲刺期，全力促进京津冀地区2021届高校毕业生顺利毕业、尽早就业，5月17日，教育部会同北京市教委、天津市教委、河北省教育厅在中国农业大学举办“教育部24365校园招聘服务”京津冀专场线下招聘会，为毕业生提供2.3万个优质就业岗位。

作为教育部举办的“2021届高校毕业生就业促进周”活动的重要内容，本场京津冀专场招聘会受到了用人单位的广泛关注。156家企业集中提供了一大批高质量岗位信息，覆盖信息传输、交通运输、文体、金融、教育、建筑、房地产等行业。

记者在现场看到，为落实疫情防控要求，招聘会采用分时段预约入场的方式控制人流密度。从上午9:00至下午15:00，来自京津冀地区的近2000名高校毕业生，按照提前的预约时间，分5个时段参会求职。

据悉，京津冀专场线上招聘会于5月17至23日同步举行，500余家用人单位发布招聘需求近7万人。2021届高校毕业生可通过“北京高校毕业生就业信息网”进行线上求职。

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