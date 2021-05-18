人民网北京5月18日电 （记者孙竞）为抓住当前高校毕业生求职关键期、冲刺期，全力促进2021届高校毕业生顺利毕业、尽早就业，教育部17日启动2021届高校毕业生就业促进周系列活动。促进周以“为民服务办实事 聚力增效促就业”为主题，通过举办系列校园招聘、校企供需对接大会、就业育人主题教育等三大系列活动，进一步聚合社会资源，加快推进毕业生就业工作，全力促进毕业生更加充分更高质量就业。

启动仪式当天，教育部启动“24365校园招聘服务”线上“百日招聘行动”，举办“24365校园招聘服务”京津冀专场招聘会，为京津冀地区2021届高校毕业生提供就业岗位2.3万个；举办重点领域供需对接会，邀请重点领域行业的120余家企业，与来自北京大学、清华大学等在内的60所高校开展现场对接，推动建立重点领域校企合作长效机制；举办中小企业人才供需网络对接会，搭建高校与中小企业对接平台，进一步推动高校毕业生到中小企业就业；举办高校毕业生基层就业主题座谈会，交流经验、分享体会，引导广大高校毕业生到基层逐梦青春、历练成才。

记者在现场了解到，就业促进周期间，各地教育部门和各高校将同步开展促就业系列活动。一是举办系列招聘活动，持续为毕业生提供岗位信息。各省（自治区、直辖市）将同步举办2场以上区域性、行业性、联盟性大型专场招聘会，各高校计划每天举办线上线下校园招聘会。毕业生离校前，各地各高校将持续保持招聘活动热度。二是举办校企对接会，促进供需精准匹配。各地将结合实际，举办校企供需对接会，推动高校和用人单位签订人才招聘合作协议、共建就业实习基地。三是举办就业主题教育活动，引导毕业生到祖国需要的地方建功立业。各地各高校将组织开展以“成才观、职业观、就业观”为主要内容的就业育人主题教育，鼓励毕业生把个人理想追求融入国家现代化建设新征程。

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