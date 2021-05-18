原标题：京津冀专场招聘会提供超9万个岗位

本报讯（记者 雷嘉）全国高校毕业生就业创业指导委员会成立大会暨2021届高校毕业生就业促进周昨天在中国农业大学启动。现场举办了京津冀专场招聘会和重点领域人才供需对接会，仅前者就现场提供了约2.3万个就业岗位，线上招聘岗位近7万个。

2021届高校毕业生就业促进周由教育部主办，以“为民服务办实事、聚力增效促就业”为主题，于5月17日至23日在全国范围内同步开展校园招聘、校企供需对接会、就业育人主题教育等系列活动。

昨天在中国农业大学举行的京津冀专场招聘会提供了约2.3万个岗位，吸引了京津冀地区近2000名高校毕业生求职。北京青年报记者注意到，招聘会现场既有首农这样的北京龙头企业，也有旷视科技这样的互联网“独角兽”企业。2.3万个招聘岗位囊括了行政管理、市场销售、技术研发、设计文案等多个领域。

怀抱个人简历的毕业生们都有备而来，在入口处看清了招聘单位名单及位置后，就直奔自己的目标单位投送简历、毛遂自荐。京津冀专场线上招聘会也于5月17日至23日同步举行，500余家用人单位发布了近7万个招聘岗位。2021届高校毕业生可通过“北京高校毕业生就业信息网”进行线上求职。

在京津冀专场招聘会的隔壁，同时举办了一场重点领域供需对接会。中国航天科技集团、中粮集团等120余家重点企业与中国农业大学等多家高校现场进行人才对接。供图/中国农业大学

(责编：郝孟佳、李依环)