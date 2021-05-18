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北京各级机关补录公务员今起报名 涉及544个岗位831人

2021年05月18日08:34 | 来源：北京青年报
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原标题：北京各级机关补录公务员今起报名

　　昨日，北京市公务员局发布各级机关2021年度补充录用公务员公告。公告指出，该局将组织实施北京市各级机关2021年度补充录用一级主任科员及以下和其他相当职级层次公务员工作，报名时间为今日9时至明日18时。

　　北京青年报记者了解到，各招录机关的补充录用人数、具体职位、考试类别、资格条件等详见《北京市各级机关2021年度补充录用公务员招考简章》，报考者可以通过首都之窗网站、北京组工网站查阅。据北青报记者统计，此次补录涉及市政府办公厅综合秘书等544个岗位、831人。

　　根据公告，今日9时至明日18时期间，报考者通过报名参加北京市各级机关2021年度考试录用公务员公共科目笔试时的身份证号和密码登录“北京市人事考试通用平台”，选择补充录用公务员职位，填报报名信息。在提交报名申请时间结束之前，可以变更拟报考的职位。

　　5月20日9时至5月21日18时，招录机关按照报考者参加北京市各级机关2021年度考试录用公务员笔试成绩从高分到低分的顺序，进行线上资格审查。笔试成绩相同的，一并进入线上资格审查。线上资格审查合格人数与计划录用人数比例达到规定的面试比例后，招录机关不再对其他人员进行线上资格审查。

　　线上资格审查须提供的材料及注意事项与北京市各级机关2021年度考试录用公务员线上资格复审的要求一致。

　　5月24日之后，报考者可以登录“北京市人事考试通用平台”查询进入面试和专业能力测试的人选名单。

　　公告中强调，报考者应认真执行补充录用公务员各环节相关规定，未按规定时间、地点参加面试、专业能力测试、体检的，视为自动放弃。报考者应自觉配合招录机关做好疫情防控工作，凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息，不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的，取消其相应资格，并记入公务员考录诚信档案，如有违法行为，将依法追究其法律责任。

　　此外，北京市公务员局提示，本次考试不指定辅导用书，不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。目前社会上出现的有关公务员考试辅导班、辅导网站或发行的出版物等，均与本次考试无关，广大报考者提高警惕，避免被误导干扰，切勿上当受骗。

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　　补录报考条件和要求

　　公告明确，除具备《北京市各级机关2021年度考试录用公务员公告》中规定的报考条件外，报考者还应当符合以下条件和要求：

　　（一）补充录用在公共科目笔试内容相同的职位之间进行（即报考者只能报考相同层级的补充录用公务员职位）；

　　（二）补充录用只能报考一个职位；

　　（三）参加补充录用的报考者应当符合拟报考补充录用职位规定的资格条件和要求；

　　（四）参加补充录用的报考者笔试成绩应当达到拟报考补充录用职位的最低合格分数线；

　　（五）在北京市各级机关2021年度考试录用公务员工作中，已被确定为拟录用人员的报考人员不再具有参加补充录用的资格。（记者 解丽）

(责编：郝孟佳、李依环)

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