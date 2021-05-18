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护航900万毕业生高质量就业（快评）

呐  言
2021年05月18日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　2021届全国普通高校毕业生总规模909万，同比增加35万。今年一季度以来国民经济呈持续稳定恢复态势，为稳就业奠定了坚实基础，但疫情对就业的深层次影响仍在持续，2021届高校毕业生就业形势依然复杂严峻。做好高校毕业生就业工作，抢抓就业关键期和冲刺期，全力促进2021届高校毕业生顺利毕业、尽早就业，是党中央、国务院高度关心，人民群众高度关切的重要工作。

　　护航900万毕业生高质量就业，需要各级党委、政府和社会各界大力拓展就业渠道。既要进一步完善政策措施，在公务员招录、基层就业项目、大学生征兵、国企招聘、中小学幼儿园教师招聘等方面，充分发挥政策性岗位的吸纳作用；也要大力拓展市场化就业渠道，坚持线上线下协同，持续举办各类双选会、对接会等招聘活动，为高校毕业生提供更多岗位信息。同时发挥高等教育人才“蓄水池”作用，适度扩大研究生、专升本招录规模，并同调整学科专业结构统筹推进，着力培养更多应用型、复合型人才。

　　护航900万毕业生高质量就业，需要鼓励和引导广大高校毕业生到基层建功立业。各地各高校应组织开展好以“成才观、职业观、就业观”为主要内容的就业育人主题教育活动，通过生动活泼的形式，引导广大毕业生在确立择业观、就业观的过程中，规划人生、树立理想，深刻理解“志不求易者成，事不避难者进”的道理，把个人理想追求融入国家和民族的事业中。

　　护航900万毕业生高质量就业，还需精心做好困难帮扶。重点关注少数民族毕业生、贫困家庭毕业生，建立重点群体就业台账，进行“一人一档”“一人一策”精准帮扶，保障特殊困难毕业生顺利就业。

　　习近平总书记强调，就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程，是社会稳定的重要保障，必须抓紧抓实抓好。一枝一叶总关情，惟有各级党委、政府和社会各界共同努力，方能护航900万毕业生高质量就业，托举起万千家庭的幸福。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月18日 07 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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