人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

举办校园招聘、校企供需对接大会、就业主题教育

高校毕业生就业促进周系列活动启动

2021年05月18日05:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月17日电  （记者赵婀娜）为抓住当前高校毕业生求职关键期、冲刺期，全力促进2021届高校毕业生顺利毕业、尽早就业，教育部于5月17日至23日举办2021届高校毕业生就业促进周系列活动。促进周以“为民服务办实事 聚力增效促就业”为主题，通过举办校园招聘、校企供需对接大会、就业育人主题教育等三大系列活动，进一步聚合社会资源，加快推进毕业生就业工作，全力促进毕业生更加充分更高质量就业。

　　17日上午，就业促进周启动仪式在中国农业大学举行，来自高校、政府机关、行业协会、用人单位的近500名全国普通高校毕业生就业创业指导委员会（以下简称就指委）委员参加启动仪式。

　　启动仪式当天，教育部启动“24365校园招聘服务”线上“百日招聘行动”，举办“24365校园招聘服务”京津冀专场招聘会，为京津冀地区2021届高校毕业生提供就业岗位2.3万个。举办重点领域供需对接会，邀请重点领域行业的120余家企业，与来自北京大学、清华大学等在内的60所高校开展现场对接，推动建立重点领域校企合作长效机制。举办中小企业人才供需网络对接会，搭建高校与中小企业对接平台，进一步推动高校毕业生到中小企业就业。举办高校毕业生基层就业主题座谈会，交流经验、分享体会，引导广大高校毕业生到基层逐梦青春、历练成才。

　　就业促进周期间，各地教育部门和各高校将同步开展促就业系列活动。一是举办系列招聘活动，持续为毕业生提供岗位信息。各省（自治区、直辖市）将同步举办2场以上区域性、行业性、联盟性大型专场招聘会；毕业生离校前，各地各高校将持续保持招聘活动热度。二是举办校企对接会，促进供需精准匹配。各地将结合实际，举办校企供需对接会，推动高校和用人单位签订人才招聘合作协议、共建就业实习基地。三是举办就业主题教育活动，引导毕业生到祖国需要的地方建功立业。各地各高校将组织开展以“成才观、职业观、就业观”为主要内容的就业育人主题教育，鼓励毕业生把个人理想追求融入国家现代化建设新征程。

　　为建立健全高校与用人单位沟通协作机制，广泛汇聚社会各方力量共同促进高校毕业生就业创业，就指委也于17日成立。就指委是教育部组建的指导高校毕业生就业创业工作的专家组织，主要开展政策咨询、岗位拓展、就业指导、评估监督等工作。在组织架构上，就指委包括全国就指委、分行业就指委和专项工作专家组。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月18日 07 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部