人民网北京5月17日电 （记者孙竞）北京大学文学讲习所15日正式成立。国际安徒生奖获得者曹文轩担任所长，诺贝尔文学奖获得者莫言、北京大学教授谢冕担任顾问。

北京大学文学讲习所主要致力于文学创作和语文教育两个方向的人才培养，计划聘请著名作家到校任教，邀请作家驻校写作，建设系统化的文学鉴赏和文学写作课程，举办学术研讨，开设相关讲座，设立文学奖项，探索创意写作学科教学和人才培养模式，推动基础教育语文学科深化改革。

北京大学副校长王博表示，北京大学是追求美、热爱美、创造美的学校，在这座校园里，从来不缺乏诗意的荡漾与精神的回响。北京大学建校早期，蔡元培校长就倡导美育，强调审美对于人格培养的作用。以审美教育铸造大学之精神，涤荡国民之灵魂，这一先贤之夙愿，至今仍为北大人所信仰和坚持。

“我希望我们不仅是教授文学怎样、应该怎样，同时我们也在探索文学可能怎么样。甚至在似乎不可能中，去探索创造那个新的可能性。”中国作家协会副主席李敬泽说，“北大文学讲习所将会成为文学和文化中一个活跃的创造性源泉。”

谢冕在发言中指出，北大所培养的学生不仅应当是德才体美等方面健全，而且应该是有着丰富的文学修养，使之最终有着丰沛的人文精神。新成立的文学讲习所也许承担不了培养作家的任务，但是它可以完全胜任提高作家素养和充分发挥作家才能的职能。从这个意义上看，全体北大学生都应该接受文学的教育。

“我们寄希望于这个讲习所，祝愿他为文学的发展与进步做出贡献。并能随着时间的积累，成为北大的也是中国的一块闪闪发光的金牌。”莫言在现场表示。

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