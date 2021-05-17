人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育>>滚动新闻

“光明影院进特校”公益捐赠仪式在京举办

2021年05月17日14:00 | 来源：人民日报全国党媒信息公共平台
小字号
原标题：“光明影院进特校”公益捐赠仪式在京举办

　　2021年5月16日是第三十一个“全国助残日”，教育部基础教育司、中国传媒大学和中国教育发展基金会在北京市盲人学校共同举办“光明影院进特校”公益活动捐赠仪式，为全国2244所特殊教育学校的32万残障学生赠送了40部无障碍电影观影硬盘。

图片1

　　“光明影院进特校”公益活动是贯彻落实《教育部 中共中央宣传部关于加强中小学影视教育的指导意见》的具体举措，旨在让残疾儿童少年与健全孩子一样，感受优秀影片的魅力，实现文化权利共享。

　　中国传媒大学党委书记、校长廖祥忠介绍了“光明影院”项目情况并表示，师生志愿者们将奉献更多、更好的无障碍电影精品，助力特殊教育、推动全社会的文化共享。教育部基础教育司司长吕玉刚，中国教育发展基金会秘书长王建光出席活动并讲话。

　　此次公益活动首批捐赠了40部影片，光明影院公益项目团队未来还将向全国的特校继续赠送无障碍电影佳作。这40部影片，有的来源于国家电影局庆祝建党百年重点推荐的优秀影片，有的来源于教育部向全国中小学生推荐的优秀影片。其中，既包括《小兵张嘎》《闪闪的红星》等深受青少年喜爱的经典红色影片，也有《流浪地球》《我和我的祖国》《我和我的家乡》等近年来的正能量精品佳作。

图片2

　　“光明影院进特校”公益活动将直接惠及全国2244所特殊教育学校的32万名残障学生，这些无障碍电影将为视障学生打开通向光影世界的大门，满足他们的精神文化需求，为他们铺设一条文化盲道。

　　在后续活动中，“光明影院”还将在中小学网络云平台新增无障碍观影专区，定期精选优秀无障碍影片，供残障儿童观看。

　　“光明影院”是由中国传媒大学、北京歌华有线、东方嘉影共同发起的无障碍电影制作与传播公益项目。项目以正能量经典电影为载体，在电影对白和音响的间隙，插入对于画面的声音讲述，制成可复制、可传播的无障碍电影。师生志愿者坚持每年制作104部作品，让中国的视障人士在全年的52个星期，拥有每周欣赏2部电影的机会，达到甚至超过明眼人的平均观影频次。三年来，项目团队共制作312部无障碍电影，将作品成果送给了20所盲校，推广到68个高校图书馆，覆盖了全国31个省（区、市）及澳门特别行政区，惠及200多万盲人。

　　出席本次捐赠仪式的还有教育部基础教育司副司长朱东斌，北京市教委副主任丁大伟，天津市教委副主任孙惠玲，河北省委教育工委副书记王利迁，北京歌华有线电视网络股份有限公司党委书记、董事长郭章鹏，以及来自山西、辽宁、江苏等11个省份的25位教育行政部门有关负责同志、特殊教育学校校长和北京市盲人学校的师生代表。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部