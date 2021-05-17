原标题：“光明影院进特校”公益捐赠仪式在京举办

2021年5月16日是第三十一个“全国助残日”，教育部基础教育司、中国传媒大学和中国教育发展基金会在北京市盲人学校共同举办“光明影院进特校”公益活动捐赠仪式，为全国2244所特殊教育学校的32万残障学生赠送了40部无障碍电影观影硬盘。

“光明影院进特校”公益活动是贯彻落实《教育部 中共中央宣传部关于加强中小学影视教育的指导意见》的具体举措，旨在让残疾儿童少年与健全孩子一样，感受优秀影片的魅力，实现文化权利共享。

中国传媒大学党委书记、校长廖祥忠介绍了“光明影院”项目情况并表示，师生志愿者们将奉献更多、更好的无障碍电影精品，助力特殊教育、推动全社会的文化共享。教育部基础教育司司长吕玉刚，中国教育发展基金会秘书长王建光出席活动并讲话。

此次公益活动首批捐赠了40部影片，光明影院公益项目团队未来还将向全国的特校继续赠送无障碍电影佳作。这40部影片，有的来源于国家电影局庆祝建党百年重点推荐的优秀影片，有的来源于教育部向全国中小学生推荐的优秀影片。其中，既包括《小兵张嘎》《闪闪的红星》等深受青少年喜爱的经典红色影片，也有《流浪地球》《我和我的祖国》《我和我的家乡》等近年来的正能量精品佳作。

“光明影院进特校”公益活动将直接惠及全国2244所特殊教育学校的32万名残障学生，这些无障碍电影将为视障学生打开通向光影世界的大门，满足他们的精神文化需求，为他们铺设一条文化盲道。

在后续活动中，“光明影院”还将在中小学网络云平台新增无障碍观影专区，定期精选优秀无障碍影片，供残障儿童观看。

“光明影院”是由中国传媒大学、北京歌华有线、东方嘉影共同发起的无障碍电影制作与传播公益项目。项目以正能量经典电影为载体，在电影对白和音响的间隙，插入对于画面的声音讲述，制成可复制、可传播的无障碍电影。师生志愿者坚持每年制作104部作品，让中国的视障人士在全年的52个星期，拥有每周欣赏2部电影的机会，达到甚至超过明眼人的平均观影频次。三年来，项目团队共制作312部无障碍电影，将作品成果送给了20所盲校，推广到68个高校图书馆，覆盖了全国31个省（区、市）及澳门特别行政区，惠及200多万盲人。

出席本次捐赠仪式的还有教育部基础教育司副司长朱东斌，北京市教委副主任丁大伟，天津市教委副主任孙惠玲，河北省委教育工委副书记王利迁，北京歌华有线电视网络股份有限公司党委书记、董事长郭章鹏，以及来自山西、辽宁、江苏等11个省份的25位教育行政部门有关负责同志、特殊教育学校校长和北京市盲人学校的师生代表。

(责编：郝孟佳、熊旭)