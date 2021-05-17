人民网北京5月17日电 由教育部高等学校音乐与舞蹈学类专业教学指导委员会、中国音乐学院主办的全国音乐教育专业建设论坛15-16日在北京会议中心举行，四百余位教育学和音乐教育学领域的专家、学者、教研员、教师汇聚一堂，围绕“音乐学是什么、教育学是什么、音乐教育是什么”问题展开深入研讨。

今年2月，教育部公布《教育部关于公布2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，音乐教育成为独立的新本科专业。教育部高等学校音乐与舞蹈学类专业教学指导委员会主任委员、中国音乐学院校长王黎光指出，唯有厘清音乐教育概念、把准音乐教育的方向、明晰音乐教育专业与音乐专业的关系和边界，方能办好音乐教育。

全国音乐教育专业建设论坛。主办方供图

王黎光指出，探讨和梳理“什么是音乐学，什么是教育学，什么是音乐教育”的问题尤为必要。学科和专业是相互依存、相互促进的关系。学科是专业教育教学的宏观指导，专业则是学科人才培养的具体落实。音乐教育专业与音乐专业不同，是音乐教育理论与音乐教育实践的结合，培养的是具备音乐基础专业技能（如钢琴、声乐、指挥等技能）和基本教育研究能力（如社会学、教育学、心理学等能力），掌握音乐教育基础理论和教育学科知识，能够胜任音乐教师岗位的高素质创新人才。

王黎光还巧妙地运用了作曲技术理论中和声、复调、曲式、配器“四大件”，来喻拟和阐述音乐教育的标准与方向、音乐教育本质、格局与境界、多元发展。其中，他以和弦原位与转位的关系为例，形象地强调：“音乐教育的核心是普及大众文化素质，促进全民美育修养提高，推动中华优秀传统文化传播力，主体是‘根音’——‘国家公民’。不能惠及大众的音乐教育就如同第一转位六和弦和第二转位四六和弦一样出现不稳定性，导致音乐教育体系混乱。”

中国音乐学院副校长黄虎表示，2021年是“十四五”开局之年，也是中国音乐学院高水平研究型大学建设的重要一年。“音乐教育”本科专业的成功获批，是音乐教育专业发展的一个重要里程碑，也是学校高水平研究型大学建设的又一重要举措，将促使“音乐教育”的文化指向与办学方向更为明确、清晰与直接。

北京师范大学教授周星提到，音乐教育专业的设立，是艺术与教育门类的结合，亦是“新文科”建设之中的内核所在。“新文科”是跨越专业的借鉴、互融，并使之更好的适应新时代人才培养的需要。

上海音乐学院副院长刘英认为，“音乐教育”从“音乐学”专业内涵的局限中解放出来，拥有了更为广阔和独立的建设空间，对于加强音乐教育专业建设和培养更多优秀的音乐教育人才起到了很好的推动作用。

广西艺术学院院长教授侯道辉认为，新一轮本科专业设置中，教育部批准增设“音乐教育”专业，将其作为一门独立专业，有力地解决音乐教育专业定位及归属问题，反映了国家对音乐教育事业的高度重视和对音乐教育体系高质量发展的迫切诉求。

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