人民网北京5月17日电 据国家公务员局网站消息，2021年度国家公务员考试补录16日起开始报名，预计将补录1990人。

公告表明，中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员面试工作已经基本完成，有部分职位没有合适的录用人选，需要面向社会公开调剂补充人员。本次补录涉及445个职位，共计划补录1990人。

报考人员可以登录“中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员专题网站”查询调剂职位、调剂人数、考试类别、资格条件、招录机关联系方式等。5月16日8:00至5月18日18:00期间，报考人员通过报名时的用户名和密码登录“专题网站”，填报申请调剂的相关信息。

报考人员需要咨询拟调剂职位专业、学历、学位等资格条件信息时，可以直接与招录机关联系。在提交调剂申请时间结束之前，报考人员可以更改申请调剂的职位。非网上报名的报考人员参加调剂时，可直接与拟申请调剂的招录机关联系，在2021年5月18日18:00前提交书面调剂申请。

5月19日8:00至5月20日18:00，招录机关对报考本机关（单位）的网上调剂申请和书面调剂申请一并进行资格审查。资格审查时，招录机关按照报考人员公共科目笔试成绩从高分到低分的顺序进行。公共科目笔试总成绩相同的，按行政职业能力测验科目成绩排序。公共科目笔试总成绩和行政职业能力测验科目成绩都相同的，一并进入资格审查。资格审查合格人数与计划录用人数比例达到规定的面试比例后，招录机关不再对其他人员进行资格审查。

调剂结束后，将形成进入面试的人选名单，在“专题网站”统一公布。5月22日之后，报考人员可登录“专题网站”查询调剂结果。

(责编：郝孟佳、秦华)