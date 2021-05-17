孙竞

编者按：2021年高考即将到来，考后志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

西北农林科技大学创建于1934年，自诞生之日，就与国家和民族命运休戚相关、荣辱与共，肩负建设西北、兴学兴农、培育英才的历史重任，为推动我国农业现代化和农业科教事业发展作出了重要贡献。学校先后进入国家“985工程”和“211工程”重点建设高校，2017年入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校序列。

人民网：作为一所农林专业大学，西北农林科技大学在学科专业方面有哪些优势与特色？

西北农林科技大学：学校在农作物遗传育种与病虫害防治、水土保持与生态修复、旱区农业高效用水、畜禽良种繁育与健康养殖、农业生物技术、葡萄与葡萄酒等研究领域形成鲜明特色和优势。农业科学、植物学与动物学、工程学、环境科学与生态学、化学、生物学与生物化学、药理学与毒理学、分子生物学与遗传学、微生物学9个学科进入ESI全球学科排名前1%。农业科学、植物学与动物学2个学科进入ESI前1‰之列。目前，已发展为全国农林水学科最为齐备的高等农业院校，共有74个本科专业，25个专业入选国家级一流本科专业建设点，9个专业入选省级一流本科专业建设点。

人民网：2021年招生中，学校在专业开设方面将有哪些变化？

西北农林科技大学：2021年在全国率先开设智慧牧业科学与工程专业，同时新增智慧农业和俄语专业。

学校主动适应现代农业发展需求，突出产学研办学特色，将传统农业与现代信息技术、农业工程多学科交叉融合，培养适应未来农业发展的高素质创新复合人才，在全国率先开设智慧牧业科学与工程专业，同时新增智慧农业专业。

学校地处新时代丝绸之路的起点上，倡导建立了丝绸之路农业教育科技创新联盟，与丝绸之路沿线国家的高校联合建立8个海外农业示范园和3个海外人才培养基地。在国家推进“一带一路”建设、新农科建设背景下，2021年开设俄语专业，旨在通过构建通识农业外语，实现农科专业与俄语融合，培养既懂俄语又掌握农业专业知识的复合型俄语人才。

人民网：2021年学校在招生政策上会有哪些变化？

西北农林科技大学：深化本研贯通招生，培养拔尖创新人才。

继续实施卓越人才培养项目招生。设置植物生产类、动物医学、水利类、环境科学与工程类、农林经济管理和食品营养与健康等6类卓越班，面向全国部分省市招生。卓越班实行“学科大类+个性化”分段式、贯通化人才培养模式，学生在学科大类下自主选择专业和导师，开展个性化学习和全学程科研素质与创新能力训练。获得学校优秀本科生免试攻读研究生资格者，可提前一年进入研究生阶段学习。

实施基础学科拔尖学生培养项目招生。2021年学校获批国家“基础学科拔尖学生培养计划2.0基地”，设置国家生物科学拔尖学生培养基地班，面向国家重大战略需求，集合高水平师资，配套优质教育教学资源，采用多元化的培养模式和个性化的教育方式，为优秀学生的个性发展和能力培养提供广阔的成长环境，为我国乃至全球生物科学领域培养一批勇攀科学高峰、致力成为领跑者的未来领军人才。基地班将面向2021级全体新生选拔30人，实施本研贯通培养。

人民网：西北农林科技大学本科毕业生保研的比例是多少？学校就业情况又是如何？

西北农林科技大学：升学深造机会多，保研比例高。学校设有研究生院，是教育部批准的56所设有研究生院的大学之一，本科生整体深造比例达到45%以上，其中每年推荐免试攻读研究生比例近20%。2021年，全校有1064名学生保送研究生，录取到清华大学10人、北京大学9人、浙江大学28人、上海交通大学16人、中国科学院大学35人，99%学生被“双一流”高校录取。

就业服务好，就业质量高。学校与1000余家有影响的大中型企业建立了学生就业实习基地，实现人才培养与用人单位实际需求的有效对接。每年举办春季、秋季大型招聘会，农科类、经管类、食品类等行业招聘会、网络招聘会及600余场专场招聘会，提供岗位数近80000个，为毕业生提供的岗位供需比达到8.5:1，充分满足学生就业多元化需求。毕业生就业率连续多年保持在90%以上，40%就业毕业生签约世界500强和中国500强企业。

人民网：对即将面临高考的莘莘学子有何寄语？

西北农林科技大学：科技的进步和发展，已经赋予现代农业新的内涵。在新农科背景下，西北农林科技大学将全力推进卓越农林人才培养，引领未来农业发展。欢迎大家报考西北农林科技大学。

(责编：温璐、熊旭)