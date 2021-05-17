原标题：革命红城里的小小宣讲员

兴安盟小小红色宣讲员在内蒙古民族解放纪念馆为前来参观的学生和志愿者进行讲解。

“我今天给大家讲个‘四三’会议背后的故事。”4月21日，内蒙古乌兰浩特市兴安第二小学六年级五班的田雨禾，绘声绘色地给前来内蒙古民族解放纪念馆参观的游客进行讲解。

田雨禾是内蒙古兴安盟小小红色宣讲团的成员。自2020年7月加入以来，田雨禾承担了好几次大型主题活动的讲解任务，她说：“借着这样的机会，自己主动了解到内蒙古解放的历史，更加珍惜现在得之不易的幸福生活。”

兴安盟乌兰浩特市也被称为红城，74年前内蒙古自治区在这里诞生。1947年4月23日，内蒙古人民代表会议在乌兰浩特市召开，会议选举产生了内蒙古自治区政府领导机构，标志着内蒙古自治区由此诞生。

作为一座革命红城，这座城市用它特有的方式向建党百年献礼。

据了解， 2020年7月，团兴安盟委在兴安盟范围内开展宣讲团成员征集活动，经过逐层上报、视频筛选、活动选拔，共在200多名少年中选出23名优秀少年，成立了有思想、有活力、能创新的兴安盟小小红色宣讲团。同时，构建小小红色宣讲员人才库，将更多更好的少年吸纳为红色宣讲员。截至目前，已发展30名小小红色宣讲员。

讲授团队课、语言艺术课、形体礼仪课、红色观摩课、生态游学课……为提高招募少年的专业水平，团兴安盟委开设了不同课程，先后聘请9位讲师对小小宣讲员进行培训。

培训组建小小红色宣讲团后，团兴安盟委搭建宣讲平台，积极探索推进红色宣讲实践化和网络化。团兴安盟委给每一位小小红色宣讲员录制了宣讲视频，共录制13期“红色故事我来讲”线上宣讲微视频，在“兴安青年”微信公众号上传播，并通过抖音进行线上直播。还让小小红色宣讲员参与《红色百年内蒙古》纪录片录制，使宣讲成员得到充分的锻炼和展示。

小小红色宣讲团是团兴安盟委开展党史学习教育中的一环。据了解，团兴安盟委印发了《关于开展党史学习教育的实施方案》，成立了党史学习教育领导小组，细化了任务清单和主要活动清单。

今年以来，团兴安盟委开展了系列党史学习教育活动，组织兴安盟青年开展“学党史、知党情、跟党走”专题讲座；组织兴安盟青年联合会委员、青年企业家协会会员赴兴安盟阿尔山市开展“奋斗百年路 启航新征程”主题流动党课活动；在“兴安盟共青团”微信公众号开设“党史故事绘”专栏，每周推送一期由青年联合会委员配音、团干部手绘的“中国共产党的诞生”连环画；开展“寻找青春印记 献礼建党百年”线上征集活动。（记者石佳 王姗姗）

(责编：李依环、熊旭)