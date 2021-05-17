原标题：“青年眼”发掘健康生活方式，绿色美食“出道”

刚入学时，南京农业大学的范玉洁就听说了“黄教授烧鸡”，“听说没有防腐剂，而且是学校教授自己研发的，所以印象很深，因为很多袋装食品都是有防腐剂的。”

近日，中青校媒面向全国高校大学生发起“青年眼中的科技与美食”视觉类作品征集活动，旨在通过号召大学生发现身边的美食，以及让美食更为健康的科研成果，引导大学生关注饮食健康，从青年时代开始养成健康的生活方式。在范玉洁看来，给别人推荐自己学校的产品会有一种自豪感。她参与了中青校媒发起的征集活动。“还有前段时间很火的南农菊花口红，当时在学校还要排队才能买到。”

范玉洁在征集中介绍的“黄教授”品牌最近出圈了。“黄教授”品牌旗下鸭血粉丝汤近日还与黑龙江大学副教授凌宏志研发的“凌老师酸菜”组了“CP”，两种产品都参与了淘宝“上新吧母校”活动。凌宏志和南京农业大学教授黄明在淘宝直播间连麦，两位教授一起向网友推介融入科研成果的健康美食。据凌宏志团队介绍，经过20多年研发，他们推出不仅不含亚硝酸盐、还能生成多种对人体有益物质的酸菜。黄明则通过科学的方法，让鸭血中的亚铁离子不被氧化，让食客吃到新鲜、健康的美食。两位教授的产品在区域内一直广受欢迎，近几年，随着电商的发展，校园美食走向了全国各地。

范玉洁觉得，发现青年眼中的科技与美食的过程中，会看到学校的一些产品会传递给学生健康生活的理念，无论是从运动上还是饮食上。“我很少吃辣或者吃垃圾食品，平时也会比较关注食物有没有防腐剂、是不是绿色食品。”

近期“出圈”的高校美食中，还有华南农业大学的华农酸奶、石河子大学的神内胡萝卜汁、西北农林科技大学的彩色马铃薯锅巴、四川农业大学的蜂蜜，等等。有网友把华农酸奶和神内胡萝卜汁组成“酸萝卜CP”，有来自新疆的大学生写Rap给“酸萝卜”应援。华农酸奶声量也因此大振，超百万大学生为华农酸奶助威。

除了带给当代青年健康生活的理念，美食背后的故事同样动人。4月24日，一位因为研发彩色马铃薯而延期毕业的大学生登上热搜。这位名叫杜好田的学生在校期间申请加入学校的研究生支教团，并成为陕西省镇巴县兴隆镇的挂职科技副镇长。他在2018年为当地引入了学校研发的彩色马铃薯，并开发出彩色马铃薯锅巴，第一次在淘宝上试卖，1个小时就卖出1万元。为了提升彩色马铃薯锅巴生产线建设，本该去年6月毕业的杜好田向学校提出了延毕一年的申请。如今，尚是大学生的杜好田，已经通过学校研发的农产品帮扶了几十户贫困户，在当地建设的加工厂，也带来了就业机会。

随着互联网和电商的发展，许多承载了科研技术和现代化健康生活理念的美食，走入了更多人的视野。“青年眼中的科技与美食”征集仍在持续进行中，邀请大学生继续推荐美食“出道”。高校在电商平台开设的深藏不露的实验室美食也被越来越多人喜爱。淘宝相关负责人介绍，他们也将助力更健康的美食，提升绿色食品知名度，推广健康饮食、健康生活理念。

中青报·中青网见习记者 毕若旭 程思

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